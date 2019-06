El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha anunciado que hoy mismo por la tarde pedirá una reunión "urgente" con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, para abordar la situación de los dirigentes independentistas presos tras conocer los informes de conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del ‘procés’. “Nos acaba de decir el fiscal que somos una organización criminal, nos están pidiendo penas de más de 70 años de prisión para todos los compañeros, tenemos gente en el exilio. La represión no se detiene” , ha explicado en una entrevista en TV3 para justificar su petición al Gobierno.

“Quiero pedirle a Pedro Sánchez una reunión urgente, ya, para hablar de eso, para hablar de esta situación. Le haré llegar [la petición] esta tarde”, ha reiterado el líder del Ejecutivo catalán, que se ha apoyado en todo momento en un informe no vinculante de un grupo de trabajo de la ONU que pedía la liberación de los presos soberanistas. Es más, el president ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez está “incumpliendo” el dictamen obviando que el propio Ejecutivo central ha protestado ante las Naciones Unidas por el escrito e incluso ha reclamado formalmente apartar a sus autores.

Así, Torra también ha recordado que la semana pasada envió una carta a Sánchez pidiéndole que cumpliera con este informe de carácter no vinculante y ha lamentado que su petición no se haya reflejado en el escrito de conclusiones de la Abogacía del Estado, que mantiene la acusación de sedición: “La Abogacía del Estado, que depende del PSOE, hizo un escrito de acusaciones que no podemos aceptar de ninguna de las maneras. Dijo lo mismo que Vox”.

En este contexto, el presidente catalán ha defendido que, en este contexto, el “foco” de negociación con el Gobierno debe centrarse en la situación de los encausados por el ‘procés’, y no en otras cuestiones como la mejora de la financiación.

En la carta, hecha pública esta tarde por la oficina del president, Torra alega que, una vez finalizado el ciclo electoral hay que abordar los asuntos que afectan a los dos gobiernos y que son “más candentes que nunca”.

“Conviene que abordemos las cuestiones más urgentes y trascendentes de acuerdo con los mandatos electorales que hemos recibido cada uno”, concluye Torra, que asegura tener “disponibilidad absoluta sobre la fecha y el lugar del encuentro”.