El Tribunal de Cuentas detecta infracciones sancionables en las donaciones recibidas por Vox, En Comú y Sortu en 2020

El Tribunal de Cuentas ha detectado infracciones sancionables en las donaciones particulares recibidas en 2020 por Vox, En Comú (socio catalán de Sumar), Sortu (miembro de Bildu) y el PDeCAT (formación liderada en su día por Artur Mas y ahora en vías de desaparición), según se recoge en su informe de fiscalización sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos en el año de la pandemia.

En concreto, señala que En Comú, Sortu y Vox aceptaron donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante, lo que, fuentes del Tribunal de Cuentas recuerda que "está prohibido" porque impide comprobar si se cumplen los requisitos legales; el PDeCAT y Vox recibieron donaciones finalistas, algo que la ley no permite; y el partido que lidera Santiago Abascal aceptaron además cuotas o aportaciones en efectivo,lo que también es ilegal porque la financiación privada debe canalizarse en cuentas bancarias para asegurar su fiscalización.

El informe fue aprobado este jueves por el Tribunal de Cuentas y próximamente se iniciará un procedimiento de información previa con cada uno de estos partidos para pedirles aclaraciones y que ellos puedan presentar sus alegaciones. Fuentes del Tribunal calculan que en seis meses deberá haber una resolución, que podría derivar o no en la imposición de una sanción.

Esas infracciones son las únicas sancionables que recoge el informe, pero el examen de las cuentas de los 25 partidos con representación parlamentaria ha permitido descubrir otras irregularidades.

Así, las formaciones Catalunya y Barcelona En Comú, así como Ciudadanos, incumplieron el artículo de la Ley de Financiación de Partidos que obliga a remitir los documentos que le exigía el Tribunal de Cuentas, lo que se considera infracción leve.

Las 25 formaciones analizadas publicaron sus cuentas en su web, pero dos de ellas no hicieron constar la información sobre créditos y donaciones superiores a 25.000 euros y cinco no colgaron el último informe del Tribunal de Cuentas, pese a estar obligadas.

Igualmente, el PSOE, Izquierda Unida, Bildu y el PNVno integraron en sus cuentas la contabilidad de parte de la actividad de sus organizaciones locales. Además, IU, la CUP y Nueva Canarias han obtenido una nota negativa porque sus cuentas anuales presentaban demasiadas carencias y no reflejaban adecuadamente su situación financiera y patrimonial.

En términos generales, los partidos políticos ingresaron 245 millones de euros en 2020, de los cuales 179 millones de euros (73%) provinieron de la financiación pública y los restantes 66 millones de la financiación privada (27%).

Respecto a los recursos públicos, la principal fuente de ingresos fueron las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales institucionales (58%), seguidas de las subvenciones estatales (31%) para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad.

Estas subvenciones para gastos de seguridad, creadas en los años del terrorismo de ETA, tienen un carácter finalista y el Tribunal de cuentas lleva años recomendando que se replanteen. De hecho, los partidos van a tener que devolver al Ministerio del Interior 96.231,46 euros percibidos irregularmente.

En lo referente a la financiación privada, la mayoría procede de las aportaciones de cargos públicos, que representaron el 44%, y de las cuotas de afiliación el 42%.

En su informe, el Tribunal formula un total de 28 recomendaciones con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión y de las cuentas anuales de los partidos políticos, informa Efe.