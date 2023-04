Vallés, Ana Rosa Quintana, Alsina e Inda defienden la libertad de prensa frente a los ataques de Podemos

Que el «cuarto poder» esté sometido a crítica es totalmente natural. Que los juicios suelan llegar desde el mismo lado, se ha convertido, también, en una tradición. Pero que el partido que por enésima vez señale a los medios de comunicación, luego cuente con un medio propio dirigido por su exsecretario general, Pablo Iglesias y que lo use como un ariete contra el rival, acaba convirtiéndose en una doble vara que se les vuelve en contra.

Podemos lanzó este martes un video promocional en sus redes sociales para movilizar a sus bases para que acudan este viernes a su «Fiesta de la Primavera» en Zaragoza. Unos recursos en los que bajo el lema de «Tú, que no te callas», los morados señalaron a varios periodistas y medios de comunicación, no por primera vez. «Este es un mensaje para ti, que sientes rabia cuando escuchas a Ana Rosa en la televisión de la peluquería y no te callas y dices delante de todo el mundo que esa señora es una sinvergüenza. Este es un mensaje para ti, que eres taxista y si te pide un cliente que pongas la Cope no te callas y le dices que no, porque te acuerdas de quién te defendió de Uber», relataban entre otros insultos a periodistas. No es la primera vez que el partido ataca a la prensa. Lo hacen cada vez que se encuentran con periodistas que critican sus consignas o las desmontan. Cuando Pablo Iglesias era vicepresidente, acusaba a los medios de carecer de credibilidad y propuso crear «elementos de control para democratizar los medios».

Tras el video emitido por el partido morado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha salido en defensa de los periodistas y ha exigido a Podemos que cese sus «insultos» al colectivo. En un comunicado, advierten de que la libertad de expresión a la que tienen derecho, tanto los periodistas como los partidos políticos o cualquier ciudadano, «no puede convertirse en un instrumento para tratar de intimidar a los profesionales de la información e intentar que se autocensuren para evitar verse señalados». Además, creen que con la emisión de ese video o de similares ataques es una práctica que «puede conllevar para la integridad de los periodistas afectados». No es la primera vez que la asociación condena los ataques a los informadores por parte de Podemos o de alguno de sus dirigentes, por lo que reclama que evite las descalificaciones y respete el libre ejercicio del periodismo, «pilar indiscutible de nuestra democracia».

Tras la repercusión de los ataques de Podemos, el propio medio que dirige Pablo Iglesias, «Canal Red» ha dedicado un espacio al asunto en el que ha denunciado que la APM «ataca a Podemos». Precisamente un medio que, desde su lanzamiento, hace un mes, se ha caracterizado por señalar a su rival: en sus tertulias políticas no han dudado en cargar contra el PSOE o en tratar día tras día la pugna entre Podemos y Sumar, donde el propio Iglesias interviene para señalar a Yolanda Díaz poniendo en duda que quiera la «unidad» de la izquierda.

Ante los ataques a periodistas, algunos profesionales de la comunicación consultados por LA RAZÓN, responden. La presentadora del programa de Ana Rosa contestó en el propio editorial del programa que dirige. «Pretenden derogar la ley mordaza colocando una mordaza a los periodistas críticos. «Se necesita la rebeldía de los que no callan". Entonces, señores, seguiremos sin callarnos», aseguró. El director de Noticias 2 en Antena 3, Vicente Vallés, aporta que «Podemos es un partido que tiene un serio problema de supervivencia, y quien de verdad manda en ese partido ha debido considerar que la única forma de salir adelante es volver a sus raíces fundamentales: ruido, griterío e insulto. Especialmente, contra periodistas. El 28 de mayo sabremos si la estrategia les funciona». Por su parte, el director de «Más de Uno» en Onda Cero, Carlos Alsina, cree que el partido está en su «derecho» a «criticar lo que quiera y a quien quiera, periodistas incluidos». Incluso, «está en su derecho a ser inquisidor, sectario y pueril; a envidiar el éxito profesional de otros y a sufrir de obsesiones patológicas». Pero, advierte, «lo que es inaguantable es su victimismo». Por último, el director de «Ok Diario», también diana de las críticas de Podemos, califica a los morados como «Batasuna 2.0» porque a su juicio hacen «lo mismo» que «hacían Otegi y cía con los periodistas críticos: señalarles para que les metan el miedo el en el cuerpo. Sé de lo que hablo, lo llevo padeciendo muchos años, Iglesias y Montero han llegado al punto de pedir que me metan en la cárcel», recuerda.