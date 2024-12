Villarejo asegura en el Congreso que los atentados de Barcelona de 2017 se pudieron evitar y que él avisó al CNI

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este miércoles en el Congreso que los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 se pudieron "evitar" y que, de hecho, él avisó de la posibilidad de su comisión al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"En 2015 alerté de esas posibilidades", ha dicho durante su primera intervención ante la comisión que investiga esos ataques que segaron la vida de 16 personas.

Según ha explicado, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, tenia "la manía" de crear "comandos virtuales, que luego después iban a desmontar justo antes de que empezaran a hacer actuaciones", pero en el caso de Cataluña de 2017 eso se descontroló.

Se basa en lo que llama "datos evidentes", que se iba a expulsar al imam de Ripoll pero en el último momento "recibe una visita y un informe" y ya no se le expulsa, mientras que un delegado del Gobierno le permite un asilo. Aseguró que hay un correo que recibió diciéndole que le iba a detener y "les mandé a la mierda". Aseguró que no se arrepiente de lo hizo, avisar de lo que sabía. "La realidad no es un secreto, porque no hay nada que ocultar", y se mostró convencido de que no se van a desclasificar nunca las notas que hay del CNI, "porque ellos son los que mandan".

El comisario jubilado se ha mostrado convencido de que esas notas, según ha recalcado, él remitió al CNI no se van a "desclasificar", pese a que la comisión así lo ha solicitado.

Villarejo ha hecho estas afirmaciones una semana después de que el general Sanz Roldan negara radicalmente que los servicios de inteligencia pudieran haber evitado esos atentados, tachando de "vileza" cualquier insinuación en ese sentido.

El excomisario mostró su "sorpresa" por los que están cuestionando en el Congreso "qué pinta él ahí", cuando, por otro lado, otros han votado para que comparezca. "No se puede sorber y soplar", ha dicho. Criticó el "tono insultante" de Sanz Roldán sobre su persona y aseguró que éste fue quien hizo toda esa patraña de "detenerle" porque, entre otras cosas, él, dijo, alertó de los atentados.