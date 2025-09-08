Vox se querella contra Sánchez, Marlaska, Robles y cuatro presidentes del PP por el impacto de los incendios

Tal y como ha anunció la semana pasada el líder de la formación, Santiago Abascal, Vox se ha querellado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los responsables de las carteras de Interior, Defensa y Transición Ecológica y los presidentes autonómicos populares implicados en los incendios, para pedir responsabilidades penales ante el Tribunal Supremo sobre las actuaciones de las personas mencionadas el pasado mes de agosto.

La denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, acusa a los responsables de diversos delitos y pide a las altas esferas analizar el grado de implicación de cada uno de los querellados. La formación dirigida por Santiago Abascal atribuye a las personas mencionadas la comisión de los delitos de homicidio imprudente, incendio forestal, y prevaricación. Fuera de los líderes políticos, se encuentra la militante socialista y directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Dentro de los delitos mencionados, la formación que instruye Santiago Abascal pone el foco en la "negligencia" de los responsables estatales y autonómicos en todas las fases para luchar contra los incendios." Esta situación se podría haber evitado si los responsables políticos con competencias en medio ambiente hubieran ejecutado todas las medidas que podían prever y evitar estos fuegos», denuncia la formación.

Para Vox, haber evitado recurrir a la emergencia nacional ha sido un "gravísimo error" que ha aumentado las hectáreas calcinadas y las pérdidas materiales que han ocasionado las llamas en Galicia, Extremadura o Castilla y León. Señalan que la falta de claridad en las competencias de las administraciones ha provocado una "situación desastrosa". Desde la formación abogan por reducir la burocracia estatal y denuncian que los textos han sido utilizados" de una manera retorcida y partidista".

Las querellas de Santiago Abascal y Vox se intensifican

De la misma manera que se ha presentado una "macro querella" esta mañana, la formación ha aumentado su actividad en los juzgados con el inicio del nuevo curso político. Entre las despachos de la Capitanía Marina de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra la demanda presentada contra el Open Arms, para inspeccionar la legalidad de sus acciones en España. En camino se encuentran nuevos textos legales para cerrar los centros de menores en España.

Como respuesta, ante las palabras de Abascal, los socios del Gobierno, también han recurrido a la Fiscalía Canaria y han demandado al presidente de la formación por llamar a "hundir el barco de negreros" del Open Arms. En este sentido, se espera que la resolución se eleve al Supremo debido al aforamiento de Santiago Abascal como diputado.