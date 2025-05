Vox tilda a Óscar Puente de "peligroso bufoncillo" y "personaje inútil"

Vox acusa directamente al Gobierno como responsable del apagón del pasado lunes y también del presunto sabotaje que ha tumbado la alta velocidad de Andalucía, un robo de cable valorado en apenas 1.000 euros. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster ha subrayado que lo ocurrido el pasado lunes pone a España “a la altura de un país tercermundista”. “Este apagón ha sido un golpe durísimo para la nación. Sabemos de dónde viene, sabemos quién es el enemigo: Pedro Sánchez, que ha convertido la ideología y la sumisión en su forma de hacer política”, ha afirmado Fúster con contundencia.

A la crisis provocada por el apagón, se suma ahora el robo de cables en diversas infraestructuras ferroviarias clave, lo que pone en evidencia, según Vox, la ineficacia del Ejecutivo en cuanto a la protección de los recursos nacionales. Los de Abascal fijan sus dardos contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien señalan como uno de los responsables de la falta de medidas de seguridad, mientras Fernando Grande-Marlaska también recibe fuertes críticas por su gestión en el ámbito de la seguridad pública. “Este Gobierno ha puesto a un personaje inútil y bananero como Puente al frente de un área clave. Este peligroso bufoncillo está más ocupado en perseguir tuiteros y youtubers que en proteger nuestras infraestructuras críticas”, ha sentenciado el portavoz de Vox.

Fúster no ha dudado en señalar al presidente del Gobierno como el principal responsable de los problemas que atraviesa España. Aseguran que Sánchez ha mostrado su incapacidad para garantizar la seguridad, sino que ha convertido su gestión en un peligro para la nación. En este contexto, Fúster ha advertido de que el país se encuentra ante una grave crisis política y social, y que la única forma de evitar el desastre es actuar con determinación. “Pedro Sánchez es el enemigo sin precedentes que ha llevado a España al borde del abismo. El mejor kit de supervivencia es echar a este Gobierno y evitar que nos conduzca a un Estado fallido", ha incidido. Insisten que, para ello, se necesita una "oposición implacable" para frenar su destrucción. "La seguridad de nuestras infraestructuras y la libertad de los ciudadanos están en juego, y solo un cambio de Gobierno podrá salvarnos”, ha subrayado Fúster.

En Vox cargan también contra el Partido Popular ya que, consideran que está llevando a cabo una oposición "de guante blanco" con el Ejecutivo de Sánchez. Por ello, instan a los de Feijóo a abandonar la tibieza y tomar una postura más firme, criticando la cooperación y los acuerdos con el Gobierno mientras la crisis se agrava. “No valen las medias tintas ni los titulares de fin de semana. El PP debe dejar de pactar con los fanáticos del Gobierno. Solo una oposición implacable podrá frenar este desastre”, ha reclamado Fúster.

El robo de cables que ha afectado a varias líneas ferroviarias críticas es un nuevo golpe a la seguridad nacional que Vox no duda en señalar como directamente relacionado con la falta de acción del Gobierno. Fúster ha enfatizado que, mientras los amigos de lo ajeno continúan atacando las infraestructuras, el Ejecutivo no está tomando las medidas necesarias para protegerlas. “Es inaceptable que el Gobierno de Sánchez se limite a llamar a estos robos ‘accidentes aislados’ cuando está en juego la seguridad de millones de ciudadanos. La protección de nuestras infraestructuras debe ser una prioridad, pero vemos que, una vez más, no está tomando las decisiones correctas”, sentencian.