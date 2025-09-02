Vuelta a la rutina, salvo para Pablo Iglesias: tras ser expulsado como profesor de la Complutense emprende un nuevo rumbo

Comienza septiembre y, con ello, la vuelta a la rutina, al trabajo y a los estudios. Sin embargo, este año será diferente para el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que hasta ahora -y desde que abandonó la primera línea política- impartía clases en la Universidad Complutense de Madrid como profesor asociado a la Facultad de Ciencias Políticas.

Sin embargo, el cofundador de Podemos anunció el 14 de julio que probablemente la Universidad le retirase su plaza por no obtener "la suficiente puntuación" en el proceso de selección. "El próximo curso, probablemente, no seguiré siendo profesor de Ciencia Política en la Complutense. Hace dos meses salieron todas las plazas de profesor asociado a concurso. Me presenté a tres de ellas para enseñar sistema político español, política comparada, gobernanza global, análisis político y actores políticos, pero el tribunal ha estimado que hay varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias. El proceso aún no ha concluido (queda la entrevista) pero los ganadores de las plazas ya están definidos por las puntuaciones dadas por el tribunal. Iré a las entrevistas para terminar el proceso pero, como digo, el tribunal ha puntuado de manera que las entrevistas no cambiarán gran cosa", explicaba el expolítico en su perfil oficial de X.

No obstante, Iglesias añadió entnces que había disfrutado "enormemente de dar clase" en asignaturas como "actores políticos en el Máster de análisis político y he enseñado política comparada y gorbernanza global en distintos grados". Algo que, aseguraba, le ha hecho estar en formación constante y le ha permitido conocer "a estudiantes excepcionales".

Nuevo horizonte: impartirá un curso propio

Sin embargo, hace un mes, el expolítico anunció que ponía en marcha un curso sobre análisis político y los conceptos fundamentales en tiempos de crisis y estrategias para manifestaciones después de no obtener las calificaciones pertinentes para continuar como profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

En este sentido, Iglesias afirmó que seguiría al frente del Diploma Superior de Educación mediática y comunicación política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en colaboración con Canal Red, mientras que anunció también que prepararía un curso académico online por su cuenta.

"Voy a preparar un curso virtual de análisis político y estratégico dirigido a estudiantes y cuadros políticos de España y América Latina en el que vamos a tratar de aplicar a la docencia algunas técnicas de comunicación audiovisual profesional. Os iré informando en mis redes de todas las acciones formativas que preparemos", explicó en su momento. Aunque por el momento no se tiene más información.