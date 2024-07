Cáceres se roba el Show en La Casa del Dragón

Guadalupe Fiñana, conocida en redes sociales como 'abuela dragones', ha emocionado a sus seguidores al revelar su participación en uno de los capítulos más esperados de la segunda temporada de La Casa del Dragón. En un video reciente, Fiñana, con más de medio millón de seguidores en Instagram y TikTok, muestra su entusiasmo por haber sido parte de la serie y destaca las escenas grabadas en la histórica ciudad de Cáceres.

En el episodio cinco de la segunda temporada, Fiñana hace su esperado cameo en una escena crucial que se desarrolla en el Desembarco del Rey. Con una mezcla de orgullo y emoción, la influencer comenta a su nieta: "Esto es Cáceres, mira, mira, te has 'fijao' niña cómo es Cáceres de bonito". En el video, Fiñana se muestra radiante mientras reconoce la belleza del lugar donde se filmaron las escenas en las que ella aparece.

La noticia del cameo fue compartida por Fiñana en sus redes sociales, donde la creadora de contenido reveló que tuvo que mantener el secreto durante un año. "En este capítulo salgo yo, he tenido que estar guardándome el secreto un año, mordiéndome la lengua", expresó Fiñana, a pesar de que el video contiene detalles sobre la trama del episodio.

Además de su reciente éxito en La Casa del Dragón, Guadalupe Fiñana ha ganado popularidad por sus comentarios sobre Juego de Tronos y otros temas de actualidad, incluyendo la reciente Eurocopa. Su carrera despegó tras ganar Master Chef Abuelos, y desde entonces ha continuado compartiendo su pasión por el cine y la televisión en sus redes sociales.

Fiñana ha compartido en sus historias de Instagram que la experiencia de participar en La Casa del Dragón ha sido un sueño hecho realidad. "En el 2017 pensé que no llegaría a ver la última temporada de Juego de Tronos y en 2024 he hecho un cameo en La Casa del Dragón. Todas estas experiencias me han dado la vida", comentó, subrayando el impacto personal y profesional que ha tenido su participación en la serie.

El cameo de Fiñana no solo subraya su creciente influencia en el mundo del entretenimiento, sino que también pone en el mapa la belleza de Cáceres, un lugar que ha capturado el corazón de la popular 'abuela dragones'.