Clara, la cabra violada, regresa con su dueño en Cáceres: "puede que necesite ayuda psicológica"

Clara, la cabra que sufrió una agresión sexual en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha regresado al Santuario Dharma en Cáceres, donde recibirá atención y cuidado tras el traumático incidente. El caso ha generado una gran conmoción y ha puesto de relieve la necesidad de visibilizar y combatir el maltrato animal.

El 25 de mayo, una estudiante de veterinaria descubrió a un empleado de limpieza reteniendo a Clara, quien estaba ingresada en el Hospital Clínico Veterinario por mastitis. Tras alertar al personal, se confirmó que la cabra había sido agredida, presentando una ligera hemorragia y comportamiento anómalo. La citología realizada corroboró las sospechas de maltrato sexual.

El regreso de Clara al santuario Dharma

Vanessa Pámpano, de Espejo Público, visitó a Clara en el Santuario Dharma para comprobar su estado. Francisco José González, dueño de Clara y fundador del santuario, comentó: "La noto un poco distante y muy atenta a todo". González recibió la noticia del incidente cuando fue a entregar otro animal para una castración. Los responsables de la UCM le informaron detalladamente sobre lo sucedido, respondiendo a todas sus preguntas.

González confirmó que el santuario se personará como acusación particular contra el agresor, no contra la universidad. Además, mencionó que Clara podría necesitar ayuda psicológica: "Nada me asegura que esto no le vaya a cambiar la vida y que tenga un trauma".

Funcionamiento del Hospital Veterinario de la UCM

El Hospital Clínico Veterinario Complutense, integrado en la Facultad de Veterinaria de la UCM, es un centro que combina actividades asistenciales, investigativas y docentes. Los alumnos voluntarios del hospital, divididos en áreas de pequeños y grandes animales, trabajan bajo la supervisión de profesores y personal técnico. El equipo incluye mozos que cuidan a los animales, así como empleados de limpieza responsables de las zonas comunes, quienes normalmente no interactúan con los animales.

Penas tras la reforma del Código Penal

La abogada Cristina Bécares, especialista en derecho animal y miembro de INTERcids y CoPPA, comenta sobre las implicaciones legales del caso. Según Bécares, es lógico que el Santuario Dharma se persone como acusación particular, teniendo un interés legítimo en el caso. La reforma del código penal, introducida por la Ley Orgánica 3/2023, amplió la pena máxima por zoofilia de 12 a 18 meses, pero ahora requiere que se demuestren lesiones físicas o psicológicas resultantes del acto sexual.

Las sanciones incluyen penas de prisión de 3 a 18 meses o multas de 6 a 12 meses, calculadas según los recursos económicos del acusado, además de la inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer cualquier profesión relacionada con animales y la prohibición de tener animales. Bécares enfatiza la importancia de visibilizar estos casos, ya que pueden indicar otros delitos similares, como la pederastia o el abuso sexual a mujeres.

Importancia de la Visibilización y la Justicia

Este caso subraya la necesidad de una mayor conciencia y acción contra el maltrato animal. La reforma del código penal es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer para garantizar que los animales estén protegidos y que los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Clara, ahora en un entorno seguro, simboliza la lucha contra la crueldad animal y la esperanza de que la justicia prevalezca. El Santuario Dharma, junto con la comunidad de defensores de los derechos de los animales, continuará abogando por un trato justo y digno para todos los seres vivos.