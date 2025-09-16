Acceso

Galicia

Imprudencia

Detenido tras realizar un adelantamiento temerario delante de los agentes: portaba droga y un sobre con 6.000 euros

El hombre, de 68 años, escondía el dinero en el techo del habitáculo

Patrulla de la Guardia Civil
Patrulla de la Guardia CivilEuropa Press
Javier Presas
Creada:
Última actualización:

Un adelantamiento prohibido a un ciclista en plena carretera terminó destapando un delito de tráfico de drogas en Tomiño (Pontevedra). La Guardia Civil detuvo a un vecino de A Cañiza, de 68 años, después de sorprenderlo circulando de forma temeraria y descubrir en su vehículo un sobre con más de 6.000 euros en efectivo y 50 gramos de cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la PO-552, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Tui observó que el turismo que les precedía invadía el carril contrario para adelantar a un ciclista en línea continua, obligando al vehículo que venía de frente a realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión frontal.

Los agentes dieron el alto al conductor, que resultó ser un hombre con domicilio en A Cañiza y con numerosos antecedentes policiales.

Durante el registro del vehículo, que pertenecía a una empresa con sede en Redondela, los guardias civiles encontraron oculto en el habitáculo del techo un sobre con 6.010 euros en billetes de distinto valor y una bolsa de plástico transparente con 50 gramos de cocaína. Posteriormente, en el cacheo personal, se le incautaron otros 295 euros en efectivo y un teléfono móvil.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y se le levantó también un boletín de sanción por conducción temeraria. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Tui, donde deberá comparecer cuando sea requerido.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas