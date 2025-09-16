Detenido tras realizar un adelantamiento temerario delante de los agentes: portaba droga y un sobre con 6.000 euros

Un adelantamiento prohibido a un ciclista en plena carretera terminó destapando un delito de tráfico de drogas en Tomiño (Pontevedra). La Guardia Civil detuvo a un vecino de A Cañiza, de 68 años, después de sorprenderlo circulando de forma temeraria y descubrir en su vehículo un sobre con más de 6.000 euros en efectivo y 50 gramos de cocaína.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en la PO-552, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Tui observó que el turismo que les precedía invadía el carril contrario para adelantar a un ciclista en línea continua, obligando al vehículo que venía de frente a realizar una maniobra evasiva para evitar la colisión frontal.

Los agentes dieron el alto al conductor, que resultó ser un hombre con domicilio en A Cañiza y con numerosos antecedentes policiales.

Durante el registro del vehículo, que pertenecía a una empresa con sede en Redondela, los guardias civiles encontraron oculto en el habitáculo del techo un sobre con 6.010 euros en billetes de distinto valor y una bolsa de plástico transparente con 50 gramos de cocaína. Posteriormente, en el cacheo personal, se le incautaron otros 295 euros en efectivo y un teléfono móvil.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y se le levantó también un boletín de sanción por conducción temeraria. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Tui, donde deberá comparecer cuando sea requerido.