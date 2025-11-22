Andrés Torres, chef: "Nunca hagas estas cosas en un restaurante de estrella Michelin"

El chef Andrés Torres ha protagonizado un vídeo en el que desgrana "las cosas que no puedes hacer cuando vayas a un restaurante con el sello Michelin". Su mensaje se centra en el respeto al trabajo de sala y cocina y en cómo la actitud del comensal influye en la experiencia gastronómica.

Torres arranca con una advertencia que puede sorprender a más de uno: no ir al baño sin avisar. Detrás de esa indicación está la organización milimétrica del servicio, donde todo está pensado para que el plato llegue en el momento justo.

Otra de las líneas rojas del chef tiene que ver con la mesa y lo que se pide en ella. "Pedir sal" se encuentra entre las cosas que no se deben hacer, una forma de destacar que los platos están pensados y ajustados de antemano. Del mismo modo, Torres pide al comensal que no le pida "un refresco" y, en su lugar, opte por "una buena botella de vino o un maridaje", alineando la bebida con el nivel de la propuesta gastronómica.

También se detiene en la forma de comer y compartir. El chef pide claramente: "cómete tu propia comida, no compartas con los comensales, la vas a disfrutar mucho más". Con esta indicación, señala que cada plato está concebido para ser disfrutado individualmente, tal y como sale de cocina, sin trasvases ni intercambios de bocados entre los platos de la mesa.

La estructura del plato es otro punto clave en su discurso. "No me mezcles los elementos", advierte, porque "tienen una secuencia diferente que tenéis que ir probando uno a uno". Torres recalca así que los componentes del plato no están colocados al azar, sino que siguen un orden pensado para que el comensal los vaya descubriendo de forma progresiva.