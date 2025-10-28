El Comité Excepcional de Ribera del Duero califica la añada 2024 como “Muy Buena”

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha anunciado la calificación de la añada 2024 como “Muy Buena”. La decisión ha sido adoptada tras la sesión del Pleno del Consejo, que ha tenido en cuenta tanto las conclusiones del Comité Excepcional de Cata de vinos tintos y blancos formado por destacados profesionales del mundo del vino, como los informes técnicos elaborados por el equipo enológico del propio Consejo. También se tuvieron en cuenta las conclusiones de la cata exclusiva de rosados y claretes de la Añada 2024 que se realizó en Madrid el pasado 9 de junio y en la que un grupo de reputados profesionales analizaron el potencial de los rosados y claretes de dicha vendimia.

En este caso, el Comité Excepcional, encargado de evaluar la calidad de los vinos tintos y blancos elaborados con la cosecha 2024, ha estado compuesto por diez reconocidos expertos entre sumilleres, enólogos y periodistas especializados:

● Luis Morones: Uno de los sommeliers más reconocidos en México. Es Wine Director del Hotel Presidente Intercontinental de Ciudad de México. Ha sido elegido Mejor Sommelier de México 2025. Embajador oficial de los vinos de Ribera del Duero y ganador del Concurso Nacional de Sommeliers (2010, 2012 y 2014)

● Paz Álvarez: Periodista de gastronomía en El País. Durante más de 25 años fue jefa de sección en Cinco Días

● José Luis Pérez: Redactor jefe en El Diario Montañés (Santander). Responsable de la coordinación de suplementos, destacando Cantabria en la Mesa (gastronomía) y El Diario Motor (novedades de automoción)

● Santi Rivas: Campeón de España de Catas a Ciegas por Equipos 2018 y subcampeón en 2023. Colaborador en la sección de Gastronomía de Esquire. También divulga en la Cadena SER y escribe para La Vanguardia. Autor de los libros “Deja Todo o Deja el Vino” (8a edición) y “Vinos Gentrificados” (3ª edición)

● Federico Oldenburg: Periodista especializado en vinos y gastronomía. Ha trabajado en Vogue, Traveler, Metrópoli, entre otros medios y actualmente escribe para Fuera de Serie, Gentleman y Gastroactitud. Autor de varios libros sobre vino y cultura gastronómica

● Jaime Suárez: Enólogo y winemaker en la bodega Dominio de Atauta

● Consuelo Albarrán: Miembro del panel de cata de la DO Ribera del Duero

● Álvaro Izquierdo: Director técnico y director general de Bodegas Viña Mayor

● Galo López Cristóbal: Director y enólogo de la bodega López Cristóbal

● Silvia Herrera: Técnica agrícola, enóloga y propietaria del proyecto Melida Wines, que incluye bodega, restaurante y alojamientos rurales

Durante la jornada, celebrada desde las 10:00h de la mañana en la sede del Consejo Regulador, los miembros del Comité realizaron una cata de 10 vinos representativos de la Denominación de Origen (2 blancos y 8 tintos), previamente seleccionados por el Departamento Técnico.

Cada experto emitió su valoración individual, que fue remitida en sobre cerrado al Pleno del Consejo para su análisis conjunto. Tras valorar las conclusiones de este Comité y las del Comité que valoró los vinos rosados y claretes en junio de 2025 y los informes técnicos, el Pleno decidió otorgar a la cosecha 2024 la calificación de “Muy Buena”.

El resultado se dio a conocer en una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Regulador, en Roa (Burgos), con la presencia de Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador, junto a varios de los miembros del Comité Excepcional.

Los vinos elaborados con esta cosecha se caracterizan por ofrecer vinos muy diferentes entre sí, dependiendo todos ellos de los momentos de recogida de la uva y los equilibrios finales de maduración que esta haya alcanzado, destacando por su gran calidad, y mostrando el potencial de guarda que distingue a los vinos de Ribera del Duero.