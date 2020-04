Elena Tablada, con ansiedad, ante un parto en plena pandemia del Coronavirus

Aunque la mayoría de nuestras famosas, que están embarazadas en tiempos del Coronavirus, han tratado de mostrar tranquilidad en sus mensajes a través de las redes sociales y lanzar mensajes optimistas, otras como Elena Tablada, a punto de dar a luz cuando aún no ha remitido la pandemia de Covid-19, no ocultan la preocupación que sienten.

Si bien la crisis sanitaria, provocada por la expansión del Coronavirus en nuestro país, afecta a todos hay que reconocer que la situación es complicada para aquellas mujeres que darán a luz en plena pandemia. Obligadas a pasar la gestación confinadas en casa y a evitar en lo posible las visitas a su ginecólogo, para no ponerse en riesgo, no pueden evitar la angustia que les provoca tener que dar a luz con un sistema sanitario colapsado por el Covid-19. Además del riesgo al contagio y aunque las madres no transmiten el virus al feto, en el caso de estar ellas infectadas, tendrían que estar separadas de sus bebés hasta cumplir la cuarentena.

En esta situación se encuentran muchas de nuestras caras conocidas que, dependiendo de sus circunstancias, mantienen la serenidad o muestran abiertamente su preocupación y el temor que les produce traer a un niño al mundo en una situación tan complicada. Entre ellas se encuentra Elena Tablada que, en la recta final de su embarazo, le preocupan cada vez más las visitas a su ginecólogo y el inminente parto.

Elena Tablada que ya tiene una hija con Bisbal, Ella, está a punto de dar la bienvenida a su próxima hija, la primera con su actual marido, Javier Ungría. La diseñadora ha confirmado a sus seguidores de Instagram que sale de cuentas a finales de este mes y que “da un poco de miedo la situación. Mañana, de hecho, tengo monitores e iré con las mascarillas".

Elena Tablado, muy preocupada y angustiada, en la recta final de su embarazo.

Y la bella diseñadora no ha dudado en compartir sus miedos con sus seguidores y ha publicado un post en su cuenta de Instagram publicando una bella fotografía luciendo su embarazo. Elena acompañaba la imagen con un largo texto en el que refleja muchas de la incertidumbres a las que se enfrentan las mujeres embarazadas en estos momentos:" Se que en estos momentos hay muchas mujeres como yo, embarazadas y, como es mi caso, muy avanzadas. La incertidumbre es nuestro mayor enemigo ahora mismo. ¿Acabará esto Antes de dar a luz? ¿Cómo será mi parto? ¿Afectará en algo a mi bebé? ¿Podré darle el pecho? ¿Ponérmela piel con piel? Infinidad de preguntas que no consigo respuesta y esto me roba La Paz. Pero respuestas inmediatas no me permiten preguntarme cosas tan bonitas como, ¿cómo será nuestro encuentro? ¿A quien se parecerá? Solo se que confío a ciegas en el plan que tiene Dios y la existencia para cada uno de nosotros... me pongo en sus manos y confío en ellos que me han permitido darle vida a este bebé que tengo dentro. Animo a todas la mujeres embarazas que confíen y que abracen este momento tan espectacular que tenemos la suerte de vivir, que nada ni nadie nos lo quite y preparemos con las energías y emociones correctas la llegada de nuestro bebé.Las afirmaciones son muy poderosas, repitamos cada día en voz alta cómo va a ir todo y verán la fuerza de sus palabras. 🤎 Todo va a ser perfecto, mágico....

Pero a pesar de su motivación, no ha podido evitar que el desánimo y la angustia la superen. El fin de semana no ha sido nada fácil para la futura mamá que ha llegado a sufrir ansiedad por la situación que se está viviendo en nuestro país y que le afecta a nivel emocional ahora que está aún más sensible por su avanzado estado de gestación.

La influencer no oculta sus sentimientos y trata de sobreponerse a los bajones emocionales que está sufriendo: “Buenos días!! Tomo este lunes como un nuevo comienzo, ya que ayer fue un día duro, raro y bastante difícil. Hoy me levanté dispuesta a no volver a sentirme de esa manera, a pesar de la situación que nos está tocando vivir. He decidido aceptar lo que la vida me ponga en el camino, agradecer mis bendiciones y sobretodo mi familia, meditar aunque sea 5 minutos al día, desconectar de los medios y conectar más conmigo, consumir la máxima energía posible dentro de mis posibilidades, amar y respirar. De esa manera logrará evitar la ansiedad que pude sentir ayer en algún momento”.-ha dicho, tratando de encontrar el equilibrio con meditación y poniendo distancia con la triste actualidad.