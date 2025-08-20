Alba Brunet, actriz de ‘Sueños de libertad’, da a luz despistando a sus fans

Alba Brunet es una de las estrellas de la serie de moda en Antena 3, ‘Sueños de libertad’, aunque más allá del set de rodaje también está cumpliendo sus propios sueños. La actriz acaba de dar la bienvenida a su primer hijo, fruto de su relación con el también actor, Pep Ambrós Munné. La pareja, que siempre ha sido muy discreta en sus pasos y quiere que tan solo se hable de ellos en lo profesional, dejando lo amoroso y privado alejado del foco mediático.

Aun así, están de enhorabuena. Acaba de llegar al mundo el fruto de su amor encarnado en un bebé que ya han presentado al mundo: “Nos explota el corazón, Rai”, escribía la propia intérprete en su cuenta personal de Instagram, desvelando con ello el nombre elegido para su primer vástago. Un bebé que ha sido presentado a sus fans este mismo miércoles. Pese a ello, a juzgar por las instantáneas que ha compartido con sus fieles, el niño no ha nacido hoy.

Y es que la pareja de actores y su recién nacido se muestran admirando al mar desde una roca, lo que demuestra que Alba Brunet ya fue dada de alta, salió del hospital y ha recuperado las fuerzas tras el alumbramiento. Ahora se entrega de lleno a esas primeras veces con su hijo Rai, como es esta vez que fijan su mirada al mar, al horizonte.

Ha sido la propia actriz, que encarna a Fina Valero en ‘Sueños de libertad’, la que ha desvelado después cuándo entró en la sala de partos. Ante el revuelo de sus fans de toparse sin esperarlo con fotos de su bebé ya en brazos haciendo planes en familia, Alba Brunet ha detallado a través de los stories de Instagram que su retoño nació la semana pasada. Una buena nueva que ella y Pep Ambrós Munné han preferido mantener en secreto hasta este mismo miércoles, cuando han presentado a su bebé al mar.