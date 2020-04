Se desvela qué provocó la discusión entre Marta López y Alfonso Merlos

La revista Lecturas ha publicado lo que hasta ahora han callado todos los protagonistas de este escándalo sexual, bautizado como “Merlos Place”, y que ha se ha convertido en el culebrón del confinamiento: el verdadero motivo que provocó que la pareja formada por Marta López y Alfonso Merlos se distanciara.

Según Lecturas, unos días antes de que Merlos fuera pillado con Alexia Rivas mientras intervenía por vídeo llamada en un programa, Marta accedió a ver a una de su ex parejas. Al parecer, el padre de unos sus hijos llamó a Marta para ir a cenar a su casa, algo que provocó los celos y el enfado del tertuliano político.

Cuando la ex gran hermana comentó al periodista la propuesta de su ex marido, de cenar con ella y con su hijo en la casa de Marta, Merlos puso el grito en el cielo. Tuvieron una discusión y dejaron de hablar un par de días, algo que no impidió que Marta accediera a cenar con su hijo y su ex, sin ocultárselo en ningún momento a su pareja. Marta tiene tres hijos menores, dos de su matrimonio con Jorge Cabeza, Jorge y Hugo y el pequeño Javier, de seis años, nacido de una relación posterior. Aunque no ha trascendido cuál de su ex parejas se saltó el confinamiento, todo parece indicar que fue el padre de su hijo menor, que vive en Talavera de la Reina.

Tal y como confesó Marta sin dar detalles, cuando estalló el escándalo, “Yo llevaba cuatro días enfadada con Alfonso. Él no quería que hiciera una cosa que afectaba a mi familia. La hice, y se enfadó. Discutimos”.

Esta cena fue el origen de la discusión de la pareja, algo que hasta ahora Marta había callado, no sólo porque el hecho afectara a un menor y dejaría en mal lugar a Merlos, como dijo en “Viva la Vida”, sino porque pone de nuevo el foco en cómo este triangulo amoroso ha incumplido el confinamiento y aislamiento social decretado por el estado de alarma.

Marta López también se saltó el confinamiento al cenar con su ex pareja en su casa.

Pero a pesar de la discusión, la pareja no había roto. Según Marta, “Yo llevaba cuatro días enfadada con Alfonso. Cuatro. Él no quería que hiciera una cosa que afectaba a mi familia y la hice y se enfadó. Discutimos, me mandaba mensajes muy bonitos de amor y yo en mi sitio. Enfadada”, explicó Marta López en su primera intervención sobre este asunto. Marta no quiso profundizar sobre el tema sobre el que discutieron ella y el periodista, pero sí dio algunos detalles.

“No voy a contar la verdad de la discusión ni el motivo porque dejaría en muy mal lugar a Alfonso, a todo lo que dice y a los valores que representa. No quiero hacerle daño. La discusión fue por un tema personal que no viene a cuento”, dijo la colaboradora de Telecinco.

Aunque Marta López no quiso entrar en más explicaciones, sí que lo hizo Isabel Rábago, íntima amiga de Marta que aseguró que “A Alfonso le molesta que el padre de uno de los hijos de Marta suba a casa. Eso es la única discusión por la que Marta y Merlos se distancian”. Así lo explicó Isabel en ‘Viva la vida’ si bien, para no perjudicar más a Marta, prefirió omitir que hubo una cena en familia.

Tras conocerse los motivos de la discusión entre la pareja de colaboradores de Mediaset parece evidente que el silencio de Marta sobre el verdadero origen del distanciamiento con Merlos no era proteger a un menor, sino su imagen. Y es que, el comportamiento insolidario e incívico de todos los protagonistas de este triángulo amoroso, que han incumplido repetidamente las medidas decretadas en el confinamiento, ha quedado al descubierta a medida que se conocen nuevos capítulos del “Merlos Place”.