Sofía Palazuelo se salta el confinamiento en pleno embarazo

Hace tres semanas saltaba la luz la noticia del embarazo de Sofía Palazuelo, la esposa del futuro Duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart. La pareja, que contrajo matrimonio en 2018, serán padres el próximo otoño y el bebé que vienen camino es una niña. Pero hoy la joven de origen venezolano se convierte en noticia por otro asunto muy diferente: podría haberse saltado el confinamiento para recibir a un grupo de amigas el sábado 2 de mayo, festividad del Día de la Comunidad de Madrid.

Una reunión de amigas que se ha celebrado en la terraza del ático en el que vive la pareja y que está justo al lado del palacio de Liria. Todo ocurría el primer día de la fase cero de desaceleración del Estado de Alarma, todavía con restricciones para hacer reuniones con amigos. Sin embargo, la flamante terraza estaba concurrida.

Una reunión de amigas que se ha celebrado en la terraza del ático en el que vive la pareja y que está justo al lado del palacio de Liria. Todo ocurría el primer día de la fase cero de desaceleración del Estado de Alarma, todavía con restricciones para hacer reuniones con amigos. Sin embargo, la flamante terraza estaba concurrida.

No deja de sorprender porque los futuros papás no han salido a aplaudir a los sanitarios ni un solo día en toda la cuarentena. Es más, la pareja no usa la terraza con frecuencia y por eso llamó la atención a los vecinos que les definen como muy discretos con sus asuntos personales. Sofía suele bajar a pasear a su mascota y poco más.

Una exquisita educación y su elegancia la han hecho a Palazuelo merecedora del respeto de toda la Familia de Alba. Ni los asuntos turbios de su familia han conseguido ensuciar la imagen pública de la joven. Tras una infancia en Palma con sus hermanos y sus padres, propietarios de una empresa dedicada a temas inmobiliario, la tranquilidad saltó por los aires cuando sus progenitores terminaron metidos en una batallan legal después de separarse. Una lucha por una importante cantidad de dinero, 50 millones de Euros, que su padre se habría apropiado supuestamente de forma no legal en detrimento de su madre y de sus propios hijos. De hecho Sofía no tiene relación con él.