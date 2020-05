Ya está en marcha la demanda conjunta contra José Antonio Avilés

Si hace una semana los compañeros de José Antonio Avilés de “Viva la Vida” tachaban de fechorías sus actos, ahora parece que será la justicia quien determine si los mismos son constitutivos de delitos. Al parecer varías víctimas estarían hablando y preparando acciones legales conjuntas para lidiar su batalla con el colaborador ante un juez.

El abogado Jorge Albertini, con notable labor social y ayuda con personas de escasos recursos económicos, pretende que Avilés cumpla con sus obligaciones y se ha hecho cargo de la causa de varios damnificados. Las excusas que pidió en un especial emitido el miércoles pasado en Telecinco y Cuatro no sirven, sus víctimas sólo quieren cobrar sus deudas. Algunas de las deudas las reconoció José Antonio, pero no todas porque la lista es muy larga. Y además, su discurso en televisión no convenció porque “El Pequeño Nicolas del mundo de corazón“ no se tomó muy en serio la gravedad de lo que había hecho.

De momento, José Antonio Avilés ha hecho frente a algún impago en tiempo récord. Así ya habría evitado que se retiren procesos judiciales. Pero nadie sabe si estará dispuesto a ponérselo tan fácil a todos. El letrado Jorge Albertini lo tiene claro: “Estamos ante un presunto delincuente que corresponde al típico psicopatía, mitómano y quijotesco que su modus vivendi es el engaño. Avilés ha dejado distintos indicios y evidencias que muestran claramente su presunto recorrido delictivo. En ellos reconoce deudas y delitos”. Según el abogado: “Se trata de varios delitos estafa, apropiación indebida y amenaza, entre otros. Actos ilícitos que conllevan el pago de una responsabilidad civil ya, según la gravedad, condena de prisión”.

Entendiendo la labor social que realiza Albertini, el despacho hace un llamamiento a todas las personas que se sientan perjudicadas y que estimen reclamar sobre el presunto daño que ha ocasionado Avilés: “Se está realizando una investigación para agrupar a las posibles víctimas y en su despacho, están abiertos y se escucharán y estudiarán nuevos afectados”. Recordemos que en 2013 Jorge Albertini logró la interrupción del ingreso en prisión de la joven de Requena, Emilia Soria, que se encontró una tarjeta de crédito y compró alimentos y pañales para sus cuatro hijas y, además, ha sido premiado como mejor abogado penalista nacional internacional.