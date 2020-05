José Antonio Avilés confiesa: “Creé una vida paralela”

Por fin llegó el momento y anoche, José Antonio Avilés se enfrentó, cara a cara desde Honduras, a todas sus verdades y mentiras. El concursante de ‘Supervivientes’ admitió que se había creado una falsa vida paralela: “He cometido errores. Muchos y asumo los que he cometido en mi pasado. La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. Pero tengo 24 años y si tengo que pedir perdón, lo pediré. Asumiré y reconoceré lo que realmente yo he hecho. Explicaré por qué yo creé una vida paralela”.

Una dura confesión que revolucionaba el plató de ‘Supervivientes’ donde Jorge Javier, con rostro muy serio, pedía explicaciones al tertuliano. Tal y como relataba Avilés, estaba metido en una rueda de mentiras imposible de parar: “Llega un momento que paras, frenas y crees que no hay un pasado y que se ha borrado. Pero no es cierto. La profesión que escogí es la más complicada porque siempre sale”.

La primera de sus mentiras a la que hizo frente fue a la polémica titulación de periodismo: “No soy periodista. Como queréis sinceridad y vengo a abrirme en canal, te cuento la verdad para no seguir mintiendo. Cuando terminé de estudiar bachillerato, mi madre me decía que tenía que estudiar pero yo no quería. Todos mis amigos estaban estudiando carreras y, claro, yo me dije ‘José Antonio te vas a hacer el guay delante de tus amigos’ y entonces empiezo a decir que soy periodista”.

La noche fue complicada para el cordobés, ya que pese a mostrarle las pruebas de sus supuestas estafas y engaños, continuó defendiendo su inocencia: “Yo debo dinero. Pero no he estafado. Antes de venir aquí yo dije que debía dinero que desde hoy se está pagando porque antes no he tenido un móvil donde hacer transferencias”. “Puedo demostrar que esas transferencias no son falsas. Lo que no había era fondos en la cuenta. Yo no he falsificado ningún documento”, decía en su defensa. Aunque sí que admitió que había mentido hasta en tres ocasiones fingiendo la muerte de su abuela para no pagar el dinero que debía.