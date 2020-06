El deseo incumplido de Camilla Parker-Bowles

Fiesta en la casa de campo del Principe Carlos de Inglaterra. Su esposa Camilla se acerca a un grupo de periodistas entre los que estamos varios españoles. Alguien le ha contado que uno de nosotros trabaja en la Biblioteca Nacional de España y se interesa por los manuscritos y códices que se conservan en la institución, una primera edición del Mío Cid, los Códices Madrid de Leonardo da Vinci, Los beatos... se muestra entusiasmada y me descubre su sueño incumplido: “Sabe usted, llevo años queriendo conocer esa gran biblioteca y, entre unas cosas y otras, aun no he tenido ocasión de visitarla. Cuando vaya a Madrid me pondré en contacto con usted para que me la enseñe”. Le doy mi número de móvil y promete llamarme. Su deseo sigue incumplido.

Eso si, tuvo la deferencia de tomarse un gin tónic conmigo y de presentarme a los dos hijos de su marido, William y Harry. Carlos de Inglaterra excusó su presencia por motivos de salud, pero su mujer ejerció de magnífica anfitriona.