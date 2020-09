Paula Echevarría: “Hoy hace dos años que soy libre”

View this post on Instagram

Hoy hace 2 años que dejé de fumar! Hoy hace 2 anos que soy LIBRE! Y es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida! ... Fui fumadora de 10/15 cigarrillos al día durante 25 años de mi vida y lo dejé de un dia para otro, sin ayuda de nada ni de nadie y os prometo que desde aquel día nunca volví a echarlo en falta, nunca me ha vuelto a apetecer.. al contrario, pienso que ni por todo el oro del mundo volvería a dar una calada.. todo está en nuestra cabeza y nosotros somos quienes nos hacemos capaces de nuestras hazañas.. Si te estas planteando empezar quitatelo de la cabeza! 🚫 Y si te estas planteando dejarlo piensa que SI YO PUDE TU TAMBIEN! 😃💪🏼 #FuerzaDeVoluntad #QueriaCompartirloConVosotros #ExFumadoraOrgullosaDeHaberSidoMasFuerteQueElTabaco