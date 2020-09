Entre los polvos de Emma García y los aplausos con preservativo

Que la Ópera de Viena haya prohibido los bravos y los abucheos le tiene muy preocupado al presi por si los drásticos modos de la lírica llegaran a alcanzar al circo de la política y se prohibieran, de paso, los aplausos. ¿Aplaudir en grupo puede provocar contagios entre los aplaudidores y más allá? La ciencia no ha llegado aún a tal conocimiento, pero se teme que sí. Todo lo que creamos que puede contagiar, contagiará. Así que Él pedirá a los suyos que a partir de ahora le aplaudan enguatados y que solo le griten bravo aquellos que usen mascarilla tipo «Star Wars» como Lady Gaga, por si acaso. Aplausos con preservativo, aconsejará el doctor Simón. Cuando el portavoz sanitario dice que «hay que tener en la recámara» el posible confinamiento de Madrid, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para el disparo. Y si sucede, ¿esta vez a quién se aplaudirá desde los balcones?

Aplausos para la presentadora Emma García. Recibió en su programa «Viva la vida» a la llamada Makoke, la ex esposa de Kiko Matamoros (esta familia está llena de kas). Como este verano se vio en alguna playa a la Makoke con un tío nuevo, Emma le dijo, irónica ella: «Yo te miro a los ojos y digo que tienes algo». Y cuando se creía que le iba diagnosticar una conjuntivitis, la presentadora le espetó: «¡Tú has follado este fin de semana!». Ahí está el prodigio. Vivo sin vivir en mí, le grito a la tele, por esa extraordinaria virtud de Emma García de ver en los ojos de sus entrevistadas los polvos más o menos recientes. Algún avispado productor debería de estar preparando ya un programa que se titulara «La máquina de la verdad de los orgasmos», con Emma en la máquina, claro. ¿Detectará también los fingidos?

Ay, y luego está Karina en internet cantando su himno a la mascarilla. Después de pedir que la usemos y que guardemos la distancia de seguridad, entona patética y profética: «Nos van a encerrar/ No, no, no quiero/ Nos van a encerrar/ Por favor, por favor, otra vez encerrados no». La letra no es gran cosa, como verán. Creo que quedaría mucho mejor interpretada en tiempo de rap por el doctor Simón. Bueno, un dúo con Karina ya sería orgásmico, Emma.