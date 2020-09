Belén Esteban vende el chalet de Toño Sanchís: ¿Operación redonda o a la desesperada?

Sálvame llevaba toda la tarde anunciando una exclusiva relativa a Belén Esteban y que aseguraban que era “una noticia que llevaba tiempo deseando dar y que afectará a su vida”. Pero no era el embarazo que la de San Blas busca junto a su marido Miguel, sino una noticia que ha llevado una gran alegría a la colaboradora de Sálvame: ha conseguido vender la casa que perteneció a Toño Sanchís y cuya propiedad ostentaba tras adjudicársela en subasta.

La ex de Jesulín de Ubrique ya ha firmado el contrato de arras y espera firmar la escritura de compra venta del chalet en los próximos días. Aunque no ha dado datos sobre el precio de venta, a sus compañeros ha asegurado “que lo ha vendido muy bien”. Como hace siempre que tiene una alegría, la colaboradora ha querido agradecer a “mi marido, mi madre, mis hermanos y cuñadas y a mi hija que siempre han estado a mi lado".

A pesar de la crisis inmobiliaria provocada por la pandemia y la recesión económica, tras hacer una importante reforma en el chalet, que ha realizado el marido de una de sus mejores amigas, asegura que la operación inmobiliaria ha sido redonda. Y es que, además de la plusvalía que le haya producido la venta, la colaboradora ha sabido sacarle provecho a la casa. En ella ha posado en varias ocasiones, tanto para mostrar el estado del chalet tras ser desalojado por Sanchís y otra, para mostrar el resultado final de la reforma. A eso hay que añadir, las entrevistas en el Deluxe que ha conseguido desde que consiguiera hacerse con ella a través de una subasta pública y tras retirarse el otro pujador.

Belén, que estuvo pujando secretamente por la casa para conseguir que el pujador pagara un precio razonable, al final tuvo que quedarse con la casa por 375.000 euros. Un dinero que no eran íntegro para ella, ya que antes que ella había que liquidar la deuda hipotecaria que ascendía a 266.815.

¿Una venta redonda, o a la desesperada?

La vivienda de Sanchís, situada en Villanueva del Pardillo, se tasó entonces en 625.100 euros, aunque el precio de venta actual de las casas que hay disponibles en la misma urbanización es inferior. El chalet, según algunos expertos, podría haber sido vendido por unos 550.000 euros. Haciendo un cálculo sobre los beneficios que habría obtenido tras la puja y la reforma, Belén podría haberse embolsado unos 150.000 euros, una cantidad muy inferior a lo que el juzgado dictaminó que le adeudaba el representante: 465.000 euros más intereses, que ascienden a unos 650.000 euros desde 2009.

La vivienda se encuentra en la Urbanización Natura de Villanueva del Pardillo (Madrid). Este tipo de viviendas de más de 310 m2 se encuentran sobre una parcela de 450 m2. Cuenta con cuatro dormitorios y tres cuartos de baño. Un salón de 40 m2 y una buhardilla de 60 m2. A esto hay que añadir los metros que el representante consiguió sacar en el sótano de la vivienda, un extra que le permitía dar un poco de desahogo a su numerosa prole. En el exterior, tiene un jardín de 282 m2. La urbanización cuenta con varias piscina y acceso vigilado con garita de seguridad.