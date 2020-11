¿Acudirá Isabel Pantoja a dar el pésame a Irene Rosales?

Aunque desconocemos sí Isabel Pantoja estaba al tanto de la agonía del padre de su nuera, que ha fallecido esta madrugada en un hospital sevillano, tras hacerse pública la noticia de su muerte, la tonadillera tiene una oportunidad de oro para tender un puente con su hijo. Su posible asistencia al tanatorio de Castilleja de la Cuesta, donde será previsiblemente velado el cuerpo de su consuegro, es aún una incógnita.

Las relaciones de Isabel con su hijo y su esposa, están mas deterioradas que nunca tras las entrevistas concedidas en las últimas semanas por Kiko Rivera acusándola de mala madre y de haberle engañado toda su vida en lo referente a la herencia de su padre. Hace más de un mes que madre e hijo no se hablan, pero la muerte del padre de su esposa, podría ser la oportunidad que todos esperan para la reconciliación entre ambos. Un gesto de Isabel Pantoja hacia la mujer de Kiko Rivera podría abrir una vía de diálogo que pusiera fin al distanciamiento.

¿Acudirá Isabel Pantoja a dar el último adiós a su consuegro?

Durante años, Isabel Pantoja excusó su presencia en entierros y velatorios tanto de personas del mundo del espectáculo como de sus seres más cercanos. Sus sonadas ausencias eran defendidas siempre por sus íntimos que alegaban que, tras la trágica muerte de Paquirri, Maribel no tenía fuerzas para acudir a actos luctuosos .

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA JUNTO A SU MADRE ANA MARTIN Y SUS HERMANOS AGUSTIN Y BERNARDO PANTOJA DURANTE EL ENTIERRO DE SU MARIDO , EL TORERO FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" 27/09/1984 SEVILLA

A Isabel siempre se la echó de menos en las despedidas, tanto de gente cercana, como de las grandes figuras con las que había mantenido una amistad. Hizo una excepción con la muerte de Rocío Jurado, a cuya despedida acudió acompañada de Julián Muñoz. Algunas de sus ausencias más notables y recordadas fueron el funeral de Encarna Sánchez, íntima amiga de la tonadillera, o mas recientemente, en el último adiós a su primo “Chiquetete”.

La polémica actitud de la tonadillera cuando murió la madre de Irene Rosales

La última vez que vimos a Isabel Pantoja vestida de luto fue hace nueve meses, cuando acudió a apoyar a su nuera, devastada por la muerte de su madre. Acudió al velatorio, dedicó unas palabras sentidas en recuerdo a la fallecida y se mostró cercana con su nuera, Irene Rosales. Su presencia fue muy destacada, ya que, a los ojos del público, era la mejor demostración del cariño y respeto que siente por la madre de sus nietos.

Sin embargo, y según contó su hijo Kiko Rivera, no todo era tan idílico. Fue el DJ quién tuvo que llamar a su madre al ver que esta no llegaba al tanatorio a dar el pésame a Irene, devastada por la muerte de su madre. “Mamá, ¿qué haces?, eres la única que no está aquí”-dijo Kiko Rivera en Sábado Deluxe, confesando que si no llega a ser por esa llamada, es probable que no hubiera acudido al sepelio.

Francisco Rivera Pantoja e Irene Rosales acuden al velatorio de la madre de Irene

Después, sería el propio Jorge Javier Vazquez quién desvelaría que, aquel día, Isabel Pantoja quiso enviar al tanatorio una corona de flores y que se hiciera cargo del coste económico Mediaset. Por si fuera poco, el presentador aludiendo a fuentes de la cadena, añadió que la tonadillera pidió un coche de producción para ir desde Cantora hasta el cementerio, y que finalmente, ni siquiera acudió.

Todo ello causó un profundo dolor a Irene Rosales que no podía dar crédito a estas informaciones. Aún así, siempre prudente y respetuosa, prefirió quitar hierro al asunto. Pero de ser cierta la información desvelada por el presentador, la actitud de Isabel Pantoja no habría sentado precisamente bien a Irene y a sus cuatro hermanos que prefieren evitar que la polémica salpique a la memoria de su madre. De hecho, hasta la propia Irene ha pedido en sus redes sociales “que no se hable de mis padres. Mi madre ya ha fallecido y mi padre está hospitalizado”, decía hace unos días a sus “haters”.

Una oportunidad de oro para posibilitar el acercamiento entre madre e hijo.

Mientras muchos opinan que, tras las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera contra su madre, es aún más improbable la presencia de Isabel Pantoja apoyando a su nuera, otros creen que es una oportunidad de oro para facilitar la reconciliación familiar. Un gesto de cariño de Isabel hacia su nuera podría aplacar a Kiko Rivera, muy dolido por las supuestas críticas de su madre a su esposa. Como ha dicho en innumerables ocasiones el DJ, “en su mano está” que el conflicto familiar no vaya a más, al menos públicamente.