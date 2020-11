Lester reaparece tras su rinoplastia

Hace tan solo dos días, el ex concursante de ‘La Isla de la Tentaciones’ publicó una vídeo en Instagram en el que anunciaba que se iba a someter a una rinoplastia. “Chicos que sepáis que esta nariz va a desaparecer y os voy a ir contando mi experiencia con mi rinoplastia”, decía.

Ahora, Patricia Pérez la actual novia del canario, ha mostrado a Lester Duque tras su operación. A través de los stories de Instagram se puede apreciar al ex de Marta Peñate con el vendaje correspondiente a tal intervención en la nariz y los ojos amoratados. “Todo ha acabado, he salido ileso de esta. Solo tengo molestia, ahora solo queda la recuperación”, ha explicado Lester. Por el momento tendremos que esperar para ver la nueva imagen del ex concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’, pero deseamos que sea muy pronto.