Makoke anuncia que será abuela en julio

Muy orgullosa y feliz ha confirmado en Lecturas posando con su hijo Javi Tudela que espera un bebé que nacerá el próximo mes de julio con su novia Marina Romero. Madre e hijo han anunciado la feliz noticia desde el hogar en el que vive la pareja y que antes compartían con Kiko Matamoros.

“Estoy súper feliz,-dice Makoke a Lecturas- ¡Javi va a hacerme abuela!”. La ex mujer de Matamoros posa de rojo ilusionada por el comienzo de un 2021 que la convertirá en abuela a sus 51 años. Tras un complicado año en el que ha perdido a su madre y en el que se enfrenta al pago solidario de la deuda que mantiene con Hacienda su ex marido, Kiko Matamoros, la noticia de la llegada al mundo de su primer nieto, es motivo de felicidad en el hogar de la colaboradora de Viva la Vida.

Javier Tudela

Allí, en el lujoso chalet situado en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón, dónde vive la pareja formada por Javi y Marina, además de Anita Matamoros, Makoke y el futuro papá han concedido una entrevista en la que desvelan que Marina, la novia de Javi Tudela, “está de tres meses”.

Marina Romero, novia de Tudela desde 2017, es una de las mejores amigas de Anita Matamoros.

Marina Romero, una de las mejores amigas de Anita Matamoros, es la mujer que ocupa el corazón de Javier desde 2017 y que convertirá a Makoke en abuela con tan sólo 51 años. Anita, según se desveló al conocerse el noviazgo de Javi con Marina, fue quién presentó a la pareja por lo que la llegada del bebé ha supuesto una gran alegría para la influencer que adora a su cuñada.

“Cuando nazca me volveré loca” dice Makoke reconociendo, no obstante, que “no me gusta que me llamen abuela”. Pero además de esta noticia feliz, Makoke ha aprovechado su entrevista en exclusiva para Lecturas, para hablar de todos los temas pendientes que tiene con su ex marido con quién está inmersa en un complejo proceso con Hacienda y tensiones provocadas por la nula relación entre Anita con su progenitor a raíz de su noviazgo con Marta López del Álamo.