Dita Von Teese, al rescate de Marilyn Manson: “Nunca abusó de mí”

Dita Von Teese, ex esposa de Marilyn Manson, ha salido en defensa del cantante acusado de violación y abusos. Un testimonio apoyado por cuatro mujeres -Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Morgan y cierta Gabriella-. Sin embargo, la bailarina no solo ha agradecido a sus fans el apoyo mostrado al artista sino que además ha asegurado que nunca sufrió abusos por parte de Manson.

“Me estoy recuperando gradualmente del testimonio revelado el lunes sobre Marilyn Manson”, escribió. A aquellos que se preocupan por mi bienestar, les agradezco su amabilidad “. Antes de hablar sobre su relación con el cantante: “Por favor tenga en cuenta que los detalles que se han hecho públicos no corresponden a mi experiencia personal de nuestros siete años juntos. Si es así, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Nuestra relación se rompió por sus infidelidades y por su adicción a las drogas”.