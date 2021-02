Incansable Irene Montero: Ahora quiere fichar a Mary Poppins

La niñera-asesora y jefa adjunta de gabinete del Ministerio de Igualdad ha sido descubierta, señalada, y cuentan que Irene Montero quiere fichar ahora a Mary Poppins, la nanny inglesa más célebre y mágica de la historia. No es que haya perdido la confianza en la asesora y jefa adjunta, Teresa Arévalo. Para nada. Dormía a la niña Aitana como nadie cantándole la versión para nana de la Internacional, con arreglos de Joaquín Sabina. Sólo sucede que en estos días de ajetreo con la Ley Trans arriba y abajo, que si se la enseño primero a Carmen Calvo, que si la quiere ver también Iván Redondo, que si Él quiere una sinopsis, que si Campo exige analizarla a fondo, etc., me tienen como queer por rastrojo y viviendo sin vivir en mí, jo, tía, dice Irene, que cuando al fin lleve la Trans al Consejo de Ministros va a estar más sobada que la Veneno, y a lo peor de tanto pasar de mano en mano acaba contagiada de covid y ya no la quiere presentar en «Sálvame» Bibiana Fernández, como era mi idea.

Teresa Arevalo es la asesora de Irene Montero

La situación la tiene desbordada: para conciliar, Irene necesita una niñera que se traslade con la niña del ministerio a Galapagar y de Galapagar al ministerio lo más rápidamente posible, y de ahí la idea de contar con Mary Poppins, que como todo el mundo sabe, vuela a gran velocidad con su paraguas abierto. Una asesora le insinuó la posibilidad de contar también con La Niñera Mágica, pero después de ver unos fotogramas de la película a la ministra le horrorizaron las verrugas de Emma Thompson, que podían condicionar, dijo, el desarrollo estético de Aitana llevándola a solicitar antes de los doce años su deseo de transformarse en un niño como Brad Pitt de niño. Así que ha encargado a una asesora que estudie el capítulo de contratación de niñeras inglesas con paraguas mágicos después del Brexit. Otra asesora le ha advertido de que Julie Andrews ya ha cumplido 85 años y quizá no se encuentre en condiciones de volar a grandes velocidades ni de obrar prodigios mágicos, pero Irene ha desestimado ese informe. Incluso está dispuesta a pedir a Julie que presente la Ley Trans. No olvidemos, ha comentado, que ella fue «Víctor o Victoria», ¿no?