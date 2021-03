Kiko Matamoros, obligado a pasar por quirófano de nuevo

Kiko Matamoros y Kiko Rivera tenían una cita ayer a las 11 de la noche para hablar antes sus seguidores, sin embargo los problemas del directo impidieron el encuentro. Ayer, cuadraron agendas y se sentaron frente a frente a sus ordenadores y allí ha sido donde Matamoros ha explicado que deberá someterse a una nueva intervención. «No me han dado una buena noticia. Me voy a tener que ir otra vez a talleres”, ha dicho el colaborador de Telecinco.

«Me colocaron una prótesis que me tenía que quitar pero que había posibilidades de que se fuera sola. Pero me van a tener que intervenir para quitármela”, ha asegurado Matamoros. Una intervención que no reviste gravedad salvo por los inconvenientes de tener que volver a ingresar en el hospital.