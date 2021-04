Rocío Carrasco sobre su padre: “Tenía miedo de que Fidel pudiese ser del perfil de Antonio David”

El Episodio 6 comienza mostrando la entrevista que María Teresa Campos hizo al boxeador Pedro Carrasco en el programa Día a Día en el año 2000. “Yo ahí no tenía relación con mi padre”, comenta Rocío Carrasco. Rocío Carrasco: “Mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo”.

Rocío Carrasco relata una llamada en el Día de Reyes en la que Pedro pide llevarle los regalos a sus nietos. Fidel le dice a Rocío que si no hablaba con su padre él se iba de casa. “Lo llamé, tuvimos una conversación muy larga delante de la que era su mujer en ese momento. Fidel no quiso estar presente. Esa conversación terminó pidiéndole mi padre perdón a Fidel y pidiéndome perdón a mi, diciéndome que me quería y que se había equivocado”.

“Por mucho que ella diga, mi padre no se hubiera referido jamás a mí como ‘esa hija de puta’. Mi padre no se fue en ese coche haciendo eses ni pegando volantazos porque había tenido una pelea conmigo, se va haciendo eses por otras circunstancias que ella sabe perfectamente y yo también. Le quedará a ella en su mente”, asegura Rocío.

Sobre la conversación con su padre, Rocío relata: “Me decía que tenía miedo y tenía recelos que Fidel pudiese ser del perfil de Antonio David. Esa conversación terminó de esa forma”.