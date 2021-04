El surrealista testimonio de la testigo del maltrato de Antonio David a Rociíto: “No vas a poder dormir”

Cristina Cárdenas lleva pisando los platós de Telecinco desde que fuera señalada como la amiga traidora de Rocío Carrasco por vender su test de embarazo. Ahora amenaza con otra prueba: una cinta de audio que recogería, supuestamente, los gritos de Rocío Carrasco debido a los golpes que le propinó Antonio David Flores durante el noviazgo.

Cristina Cárdenas, la que fuera su mejor amiga en Argentona, contó cómo se produjo el suceso que relató Rocío Carrasco en el documental que protagoniza enTelecinco. Este episodio, que según el testimonio de Cárdenas, no sería el primer maltrato que sufrió Rociíto durante su noviazgo con Antonio David, pero sí el único del que existen pruebas.

Sucedió poco después de que Rocío Carrasco sufriera un accidente de moto en Barcelona, hecho que provocó que la pareja se fuera a vivir con Cristina y su marido durante varias semanas. En aquel momento, Antonio David Flores estaba en arresto domiciliario tras ser denunciado por un ciudadano francés por quedarse el dinero de una multa.

“Él llego super enfadado y Rocío comenzó a hacer bromas. Entonces él le pegó un empujón contra la estantería de bambú, que se cayó todo al suelo. La cara de David era, mordiéndose la lengua y le cogió por los pelos y le pegaba contra la mesa camilla que era de cristal. Yo me quedé como si me pusieran en pause. No pude hacer nada.”

“Yo tengo en mi poder una cinta en la que está grabado todo lo que pasó aquella noche en mi casa -ha contado Cárdenas- él la tenía enganchada de la cabeza, estampándole la cabeza contra la mesa. No es cómo lo contó Rocío Carrasco, ella no ha contado ni el 3% de lo que ocurrió aquel día”.

La existencia de esa grabación, que muchos ponen en duda ya que nunca las ha mostrado en público, no ha sido impedimento para que muy emocionada y sin poder reprimir las lágrimas, haya contado esta vivencia. Asegura que no supo hasta el día siguiente que la violenta escena había sido grabada por su ex marido, y que la cinta se quedó guardada: “Nos olvidamos de la grabación porque ellos se arreglaron”. Ese día, asegura Cristina Cárdenas, Rocío estuvo a punto de romper con él y llegó a llamar a su madre, Rocío Jurado. “A su madre no le cuenta lo que ocurrió, sólo que eso se había roto y que estaba con una amiga. Le dijo que le dijera a Félix que fuera a recogerla al día siguiente al aeropuerto y que se volvía a Madrid. Una hora después llegó David, llorando y diciendo que le perdonara, que se quitaba la vida y ella le perdonó.

Tras su relato, Enma García le ha dicho que envíe un mensaje a Antonio David Flores: “Uno, dos, Freddy viene por ti, tres, cuatro, cierra la puerta, cinco, seis, toma el crucifijo, siete, ocho , nunca más dormirás”. Después, ante las risas de Enma García que no podía creer el momento tan surrealista que se estaba viviendo en plató, ha explicado que esas palabras se las cantaban Rocío y ella a Antonio David cuando veían películas de miedo.

Una escena que se ha convertido en viral a los pocos segundos de producirse y que ha generado que este testimonio se haya convertido en una mofa cuando, de ser cierto, era considerado como la prueba que podría reabrir el proceso de malos tratos contra Antonio David Flores.