Jose Manuel Soto sufre una espectacular caída en globo aerostático

Lo que se preveía como un agradable y divertido vuelo en globo sobre el cielo en homenaje a la Feria de Sevilla con reconocidos cantantes de flamenco, ha acabado con Jose Manuel Soto y sus acompañantes, estrellados contra el suelo. La iniciativa de Globotur, Sevillanas en el Aire, que llenó el pasado domingo todo el cielo de la capital andaluza de globos aerostáticos, comenzó pasadas las 8 de la mañana después de que, el sábado, tuviera que ser cancelado el evento por las malas condiciones meteorológicas.

Estaba previsto que una serie de artistas, entre ellos el popularJosé Manuel Soto, surcaran el cielo durante 45 minutos, en parejas como si bailaran sevillanas. Los pasajeros, vestidos para la ocasión y con guitarra, pretendían llevar la cancelada celebración de la feria al cielo y, casi lo consiguen. Un aparatoso accidente en el aterrizaje, por suerte sin consecuencias graves, ha estado a punto de tener consecuencias graves para el tío de la mujer de Francisco Rivera.

El cantante, tras el susto, se ha tomado lo ocurrido con humor y ha hecho público en su Twitter un vídeo que ha titulado ‘Aterriza como puedas’. En el vídeo, de un minuto de duración, se puede ver cómo el grupo que viajaba en este globo, en un ambiente de ‘Feria’, bromeaba sobre el aparatoso accidente sufrido. «¿Qué no volcaba el canasto, no? y nosotros con la guitarra en la mano», se preguntaba uno de los accidentados. «Yo sí he dicho que volcaba», contestaba otro de los pasajeros, entre risas.

No pasó nada, solo un leve desequilibrio después de un aterrizaje perfecto, como se ve en el vídeo nos estábamos muriendo, pero de risa...😂😂 https://t.co/M2IAidDDvm — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 19, 2021

Afortunadamente el accidente no ha tenido mayores consecuencias pero se ha convertido en una fuente inagotable de memes y bromas entre los sevillanos. El suceso, protagonizado por Soto, es sin duda la anécdota más comentada de una semana en la que hubiera tenido lugar la Feria de Abril, suspendida por segundo año consecutivo por las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia. A pesar del accidente, el cantante ha asegurado que la experiencia le pareció «maravillosa y segura, os lo recomiendo, las vistas son increíbles y la sensación incomparable».