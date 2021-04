Robert De Niro, casi arruinado

La aboga del actor de Hollywood ha sido la encargada de revelar la complicada situación económica por la que estaría pasando Robert De Niro. Durante una audiencia online dentro del proceso de divorcio de Grace Hightower, la letrada Caroline Krauss ha desvelado se ha mostrado muy negativa con respecto a las cuentas de su cliente ante un juez de Manhattan.

“El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney? De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado”, ha asegurado Krauss.

Robert de Niro y su ex mujer Grace Hightower

El actor se encuentra viviendo uno de sus peores momentos, y es que al complicado divorcio de su ex mujer, Grace Hightower, a la que debe abonar un millón de dólares al año; se le ha sumado la escasez de proyectos profesionales. Algo que, según su abogada, habría puesto a De Niro al borde de la ruina.

Pero esta versión no se correspondería con la del letrado de su ex esposa, según Fox News, éste desmiente que la situación del actor sea tal: “Ganó cinco millones de dólares por actuar en la exitosa película El Irlandés; gastó 450.000 dólares en un alquiler de verano en Amagansett en 2019, también gastó 150.000 dólares en unas vacaciones de Acción de Gracias y un millón en sus hijos adultos en 2019 y 2020”.