Muere La Camboria, la bailaora que enamoró a Lauren Postigo

Carmen Salazar, conocida como La Camboria, la bailaora de gran carácter que enamoró al presentador televisivo Lauren Postigo habría contraído el coronavirus, motivo por el que ha fallecido a los 86 años.

Nacida en Sevilla, en el barrio de La Macarena, descendente de los Camborios y los Quemaos por parte paterna e hija de la bailaora María Rosa Vargas; Carmen Salazar no paso una infancia feliz, algo que le marcaría años más tarde en su manera de bailar. Comenzó su carrera artística en 1962 con Juerga Flamenca , a los 13 años debutó en el teatro cómico de Madrid y posteriormente en París, sustituyendo a Carmen Amaya, que se encontraba en su lecho de muerte.

Una entrañable amistad

Agatha Christie.

Tras recorrerse toda Europa derrochando su arte, llega al teatro Scala de Londres, donde conoce a la célebre escritora Agatha Christie. Entre ambas surge una gran amistad que duró hasta la muerte de la escritora, en 1976. En una entrevista con ABC, la bailaora explicaba que Christie se fijó en ella gracias a un cartel que había en el metro de Londres: “Aunque tenía chófer, a Agatha le encantaba moverse en metro y quedaba en la puerta de las estaciones con su conductor para que la recogiera. Fue así como vio mi anuncio del teatro donde actuaba. Vino con su esposo Mr. Mallowan, y desde entonces nos hicimos muy amigas. Yo no hablaba su idioma, pero nos entendíamos con la mirada, con los gestos, y eso que Lauren siempre traducía.

“Le gustaba tanto cómo bailaba que incluso escribió una obra para mí, que finalmente no se estrenó porque tenía casi todos los derechos cedidos a una editorial y nos iba a quedar muy poco margen. Eso sí, todos los 24 de abril iba a su casa de Londres para pasar mi cumpleaños con ella, su marido, hija y nietos. Tengo muchas fotos de esos momentos. Cuando estaba en España, Agatha me escribía cartas que iban a mi nombre. Lauren me las traducía y luego yo le dictaba las respuestas. Siempre empezaban con un Dear Carmen…”, narraba.

Primer amor

Lauren Postigo falleció el 9 de diciembre de 2006

La Camboria fue la primera mujer del famoso presentador televisivo Lauren Postigo. Ambos se conocieron desde niños en Sevilla y desde entonces sus vidas corrieron en paralelo. Fue su esposa durante medio siglo y madre del único hijo que tuvo, muerto en accidente de tráfico. El crítico musical falleció el 9 de diciembre de 2006 por un infarto de miocardio. “Guardo las cartas de amor que me mandaba. Aunque a la gente le gusta quedarse con lo superficial, fue un hombre muy culto que estudió en La Sorbona de París y hablaba idiomas. Era un genio y como tal tenía sus excentricidades. Materialmente me dejó bien, pero lo que sí puedo asegurar es que si me muriera mañana me iría como la mujer más feliz del mundo por la suerte que he tenido de vivir a su lado”, aseguró La Camboria a la periodista Beatriz Cortázar en 2015.