Alessandro Lequio reconoció haber dado “bofetones” a Ana Obregón y Antonia Dell’Atte

Uno de los perjudicados desde que salió a la luz la polémica docuserie de Rocío Carrasco “Rocío. Contar la verdad para seguir viva”, además de Antonio David y la familia Mohedano, ha sido Alessandro Lequio. El colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ se atrevió a pronunciarse al respecto, posicionándose del lado del ex marido de Carrasco; unas palabras que le salieron caras, pues la protagonista del documental atacó directamente: “Perro no come perro”.

“Me está demostrando que si no es igual es muy parecido al ser (Antonio David)”, dijo Carrasco. Unas palabras por las que Ana Obregón, ex pareja del colaborador, salió en defensa de Lequio para recordarle que es un excelente padre y su hijo le adoraba. Incluso el mismo Alessandro se defendió en el plató de su programa: “Yo nunca he sido denunciado por maltrato”. Pero su ex, Antonia Dell’Atte, ha aprovechado este momento para llamarle “maltratador” y recordar la demanda por “malos tratos físicos y psíquicos” que le interpuso en 1991, que luego retiró argumentando que lo hacía para proteger a su hijo.

Esta misma tarde, “Sálvame” ha rescatado la entrevista de “Tómbola” (Canal Nou) en el que Alessandro Lequio reconoció haber dado “bofetones a mujeres”. “Pero es un bofetón light, no veo nada malo en ello. Estoy hablando de una discusión fuerte en la que ella te tira un bofetón y tú se lo restituyes”, aseguraba en aquel entonces, en mayo del año 1999.

Además, Lequio confesaba que había tenido uno de estos episodios de violencia con Antonia Dell’Ate y otro con Ana Obregón.

Un programa en el que estuvo presente Lydia Lozano y por el que ha asegurado arrepentirse de su reacción en ese momento: “Me avergüenzo de mí misma. No le doy normalidad al tema, pero como que me hace gracia”. “La mayoría nos quedamos no dándole normalidad, sino callados”, reconoce, y solo Karmele Marchante le recriminó a Lequio sus palabras. “No es violencia, perdona”, se excusaba él.

Una historia que sale a la luz veinte años después.