Surrealismo extremo: ¡Melissa comunica a Tom que Sandra no le ama!

La ruptura de Tom Brusse y Sandra Pica ha tenido una puesta en escena tan surrealista como inesperada. El Pirata Morgan ha decidido que fuera Melissa la encargada de transmitir al francés que la mujer que provocó que rompieran hace diez meses, Sandra Pica, ya no estaba enamorada de él. Así, en una isla remota en Honduras y con el mismo triangulo amoroso que surgió de “La isla de las Tentaciones”, se ha enterado Tom que su novia ha decidido dejarle.

El encuentro de Melissa y Sandra Pica en la isla ha sido de lo más cordial. Ambas se han besado y no se han hecho ningún reproche. Sandra, a instancias de la dirección de Supervivientes, ha hablado con Melyssa Pinto para que ésta transmitirle a su novio los motivos por los que había decidido dejarle: mientras han estado separados ella se ha dado cuenta que no está enamorada del francés y que es más feliz sin él.

Tom Brusse y Sandra Pica, en 'La Isla de las Tentaciones: tres meses después'

“Cuando Tom se fue nuestra relación había mejorado, lo pasé mal las primeras semanas. Me he dado cuenta de que quiero mucho a Tom pero no estoy enamorada a día de hoy. Le prometí que si pasaba iba a ser clara con él y me parecía muy cobarde que saliera y se lo encuentre”, le ha explicado Sandra a una Melissa que se ha mostrado muy comprensiva.

Sandra Pica: “Ahora que no estoy con Tom, soy más feliz”

“Ahora, he vuelto a sonreír, salir hacer cosas y tener ganas de vivir”- le explicaba Sandra Pica a la ex de Tom. “Voy a seguir apoyándole y que lo dé todo, sentimentalmente yo no le estoy esperando pero como persona me va a tener siempre. El futuro no se sabe pero no quiero seguir engañándole ni a él ni a nadie”.

Melissa no ha dudado en preguntar a Sandra si esta decisión está motivada por algo que ella pudiera haber hecho en Supervivientes y la ex tentadora le ha dejado claro que no: “Él me ha demostrado que puedo confiar en él y no tengo la excusa de decirle que ha sido por su actitud contigo. He defendido en plató vuestra relación y el que os apoyarais en el concurso. Tranquila, tú no tienes la culpa, es cosa mía” ha dicho Sandra.

Pero lo más duro estaba aún por llegar. Tom ha entrado en el set del desamor y Melissa le ha dejado sin palabras y totalmente destrozado al comunicarle la decisión de Sandra de romper en pleno concurso. “Lo siento mucho lo que te voy a decir, te va a doler-comenzaba diciendo- Es irónico que sea yo y el día de mi cumpleaños. Sandra se ha dado cuenta que tras días sin verte no está enamorada y está mejor sin ti”, le ha soltado sin paños calientes, aunque no ha dudado en consolarle y animarle al ver que Tom no podía contener las lágrimas: “Tranquilo, esto pasará. La vida te pone siempre algo mejor delante”.

La frialdad de Sandra con Tom deja perpleja a la audiencia.

Después de unos minutos llorando, Tom ha comenzado a verbalizar sus sentimientos, delante de su ex y de toda la audiencia: “La quiero mucho, no quiero perderla, quiero estar con ella... Cómo me puede dejar y estoy aquí, no me espera a que vuelva. Estamos a 10.000 kilómetros, echo de menos a toda mi familia, pasando hambre, sin hablar conmigo. Cómo lo voy a superar estando solo, no tengo a nadie”.

Ha sido entonces cuando ha entrado en escena Sandra, que se ha mostrado poco empática y bastante fría con el que, hasta ese momento, era su novio. “Aquí me he dado cuenta que estoy loco por ti y que lo único que quiero es estar contigo. No te imaginas lo duro que es estar aquí sin comer ni dormir bien y encima vienes aquí para dejarme. Me quiero ir”.

Sandra se ha defendido de los reproches de Tom que le ha echado en cara que no haya esperado a que acabe el concurso para hablar con él. “¿Ahora me vas a echar en cara que haya sido sincera contigo?- le ha replicado Sandra-dijimos que seríamos sinceros el uno con el otro si pasaba algo en el concurso”. “¡Cómo me has hecho esto estando aquí. Hubiera preferido que esperaras a que estuviera fuera para hablar conmigo. Has venido aquí sólo para dejarme”, le ha reprochado.

¿La última noche de Tom y Sandra?

Tras una fuerte discusión de la ex pareja, la organización de Supervivientes les ha ofrecido la posibilidad de que pasen la noche en la isla, junto al resto de concursantes para que puedan hablar tranquilamente de lo qué ha sucedido. Sandra ha aceptado la propuesta aunque nada indica que pueda cambiar de opinión.