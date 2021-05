Rocío Carrasco no se encontrará, cara a cara, con su hijo David

A pocas horas de que madre e hijo vuelvan a encontrarse en los juzgados de Alcobendas, Rocío Carrasco hablaba en directo con Carlota Corredera para explicar cómo se enfrenta a la posibilidad de que su propio hijo, David, declare en su contra y ratifique la querella interpuesta por su padre por impago de la pensión de alimentos. Lo hacía durante la emisión de su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, y desde el salón de su casa y se mostraba “un poquillo nerviosa”.

Rocío ha explicado como se siente ante el nuevo encuentro judicial con su “enano”. La jueza que lleva la querella por el impago de la pensión de su hijo David Flores ofreció al segundo hijo de la pareja emprender acciones legales contra su madre por un supuesto delito de impago de la pensión. Al ser ya mayor de edad, tiene 22 años y ser el perjudicado, debe ratificar o desistir de la querella interpuesta por su padre. El joven, además, está citado a declarar por este procedimiento.

Antonio David Flores and son David Flores Carrasco in Malaga on 15 December 2019.

La querella fue interpuesta por Antonio David Flores en marzo de 2021, pocas semanas antes de que comenzara la emisión del documental. Rocío Carrasco, una semana después de lo que lo hiciera su ex marido, acudía a los juzgados de Alcobendas y se negaba a declarar por ”defectos procesales”.

Carlota Corredera ha aprovechado la conexión con la hija de la Jurado para que explique los motivos por los que su hijo podría declarar contra ella. “El ser ha vuelto a hacer otra vez lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años el que tiene que presentar la querella o ratificarla es él. No el padre. Así que ya el padre lo ha puesto en esa tesitura. Una vez más”, ha comenzado explicando.

Rocío ha explicado que no se encontrará con su hijo en esta ocasión, ya que, éste declararía por videoconferencia desde Málaga: «Nos hemos enterado escasamente hace dos horas que la jueza ha sacado una providencia en la que dice que en el caso de que declare lo haría desde los juzgados de Málaga. Nos hemos enterado hace dos horas, pero nos hemos enterado de la Providencia de la jueza pero en ningún caso se nos ha dado traslado del escrito de petición que hace la otra parte. por lo tanto esa esa providencia se recurrirá. Por lo tanto no te puedo asegurar que esa declaración se produzca”.

Rocío Carrasco se negó a declarar el pasado 30 de abril.

“Mira Carlota yo el día 30 se me llamó para declarar y yo consideré, bueno y yo y mi abogado, que al haber unas irregularidades procesales, irregularidades como que a mi lo que se me notifica se hace aquí en mi casa la querella, pero no se me notifica absolutamente nada más. No se le da traslado a mi abogado del día que esta persona va a ir a declarar. Esa declaración se produce sin tener al abogado de la otra parte, que en este caso es el mí, presente», ha comenzado diciendo. Y añade: «ante un montón de irregularidades nosotros hemos ido presentado recursos. Todos esos recursos no han sido resueltos. Yo a su Señoría lo que le dije es que en ese momento no iba a declarar pero que estaría encantada de hacerlo, pero una vez vez que esos irregularidades procesales estén resueltas. Me acogí a mi derecho de no declarar”, ha dicho.

“Pero, ¿has pagado la pensión de tu hijo”-insistía Carlota Corredera. “No puedo contestarte a esto porque estaría declarando-contestaba Carrasco- Pero lo que sí te puedo decir es que esto va mucho más allá de una cuantía económica y se terminará sabiendo, que es lo que hay detrás de todo esto. Solo te puedo decir esto”.

En cuanto a los sentimientos que le produce saber que su hijo podría declarar contra ella en un juicio penal, Rocío Carrasco ha confesado que lo está viviendo “con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa que estamos haciendo. Porque vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse en contra de su madre y pedir cárcel para su madre. Lo que pasa es que yo al final te diré que yo no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano y de que todo esto se termine”. ,