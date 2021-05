Sara Carbonero: “Ya no estoy rota”

Tras su separación de Iker Casillas, la periodista vive volcada en su trabajo en la radio, con el programa “Que siga el baile”, y en sus hijos, Martín y Lucas. Además, está retomando su vida social y no para de hacer planes como muestra en su perfil en las redes sociales. Sara Carbonero está feliz y así lo muestra en sus imágenes

“Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: ‘Sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota’. Maravilla de texto de @anrreaz y fotón de mi @isabeljimenezt5”, ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una foto realizada por su amiga Isabel Jiménez.

“A buen entendedor pocas palabras bastan”, “Que nada ni nadie te haga dejar de sonreír, Sara. Eres un ser de luz”, “Es que eres inspiración pura”, “Qué bonitas palabras”, “Tienes una sonrisa preciosa. No lo olvides” o “Me alegro de que hayas elegido esta poesia. Es muy bonita y sanadora”, son tan solo algunos de los comentarios a la foto de Sara Carbonero que cuenta ya con más de 52.000 likes.

El pasado fin de semana, la periodista disfrutó de la música, acudiendo al concierto de Kevin Johansen, en el Teatro Calderón, cita a la que acudió con su comadre.