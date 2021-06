María Patiño, dolida, al ser humillada gravemente por su propio equipo

Desde que estallara el escándalo que entretuvo a toda España durante el confinamiento, el llamado ‘Merlos Place’, Alexia Rivas pasó de ser una simple reportera de ‘Socialité’ a convertirse en famosa. Un paso que le cambió su vida drásticamente y que le ha granjeado un montón de enemigos, entre ellos, María Patiño.

Aunque Alexia concedió una amplia entrevista a Maria Patiño en Socialité en plena polémica, la reportera no se sintió bien tratada en los espacios que producía su productora, La Fábrica de la Tele, y acabó renunciando a su trabajo al no poder soportar la presión mediática. Desde entonces, tanto Alexia Rivas como María Patiño han protagonizado un sinfín de enfrentamientos en público.

Tras su expulsión de Supervivientes, Alexia concedió una entrevista a la revista Lecturas, en la que ha explicado lo dura que fue su retirada forzosa de Telecinco y atacó la postura que mantuvieron sus ex compañeros y jefes de Socialité, incluida María Patiño, en aquellos difíciles momentos. Según ha denunciado públicamente el equipo del programa la presionó para que dijeran e hicieran lo que ellos querían.

Alexia también a atacado a María Patiño, con críticas sobre su aspecto físico y su profesionalidad, asegurando que Patiño llega a plató “una hora antes de que empiece Socialité”, dando a entender que su falta de implicación con el programa y que “ella tiene muchos más años que yo”.

Alexia ha desmentido sus supuestas críticas a Patiño cuando trabajaban juntas en Socialité.

Pero sí las palabras de la ex de Alfonso Merlos ya habían dejado tocada a María Patiño, peor le ha sentado el testimonio de un trabajador de Socialité que ha contado, con la voz distorsionada y sin dar la cara, lo que decía Alexia de María en la redacción. El testimonio de este empleado ha tirado la imagen de Patiño por los suelos dando voz a los supuesto comentarios de Alexia con sus compañeros de trabajo: “María está pasada de moda”, “No sabe leer el cue” o “su aspecto físico es muy diferente cuando llega a Telecinco a cuando sale en pantalla” son algunas de las frases que han atribuido a Alexia Rivas. Aunque ella los ha negado a través de Kiko Matamoros.

Alexia Rivas

Aunque la colaboradora ha conseguido mantener la compostura durante la emisión del vídeo no ha ocultado su decepción y dolor por el hecho de que sea su propia productora la que permita que se hable de su falta de profesionalidad y de su físico. “Si queríais hacerme daño, quién sea, lo habéis conseguido.-ha reconocido dolida-Cuando yo me veo al espejo me reconozco y se quién soy. Me siento humillada, no por esta chica sino porque yo me siento parte de este equipo.”

“Me ha dolido que se haya dado a entender que me dedico a leer el cue y mal. Eso me afecta profundamente. Yo siempre he reconocido que he sido una privilegiada ya que el público me ha permitido ir mejorando como profesional día a día a pesar de mis fallos. Pero eso cuando se utiliza en determinados contextos me hace daño, aunque sea consciente de mis limitaciones” se ha explicado la colaboradora reconvertida en presentadora.