El batacazo de Sofía Suescun por el que lo ha perdido ‘todo’

El pasado mes de marzo, Sofía Suescun entraba por la puerta grande en el plató de Supervivientes. En esta ocasión no lo hacía como colaboradora, y las caras tanto de Rocío Flores como de Gloria Camila lo decían todo: no se creían la oportunidad que Mediaset le estaba dando: presentar su propio programa en la plataforma de Mitele Plus, ‘Supervivientes: Aventura extrema’. En este espacio se hacía hincapié en las habilidades de los concursantes en lo que a la supervivencia se refiere. Desde la pesca hasta el fuego, entre otras muchas cosas.

Este nuevo formato fue una de las novedades de la edición y la audiencia se mostró feliz de que le hubiesen dado un programa a Sofía, quien cuenta con un grandísimo apoyo en las redes sociales. Después de casi dos meses de emisión y con unos datos más bien bajos, la cadena de Paolo Vasile decidió hace un par de semanas terminar con el formato, dejando así a la de Pamplona “en el paro”.

Sofía Suescun presentando en Mitele Plus

La exconcursante de ‘Gran Hermano 16′ ha ido dando pasos en su faceta televisiva. Empezó como concursante de realities y acabó por tener su silla como colaboradora en diferentes espacios de Telecinco. En los debates apenas ha tenido presencia en los últimos tiempos ya que la productora tenía fijación en que Suescun diese el salto como presentadora. Esto representaba un paso más en su currículum después de que también fichase el pasado año por ‘Ya es Mediodía’.

33 episodios después de su estreno en la plataforma de pago de Mediaset, la aventura de Sofía Suescun ha llegado a su fin. Ella misma pronunciaba estas palabras sin dar más explicaciones en la última entrega: “Yo me despido de vosotros. Ha sido un enorme placer presentar este programa que hoy llega a su fin. Muchísimas gracias por estar ahí”.