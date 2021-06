Ana Torroja niega la rivalidad con Alaska en los 80: “Nos veíamos a escondidas como los amantes”

Ana Torroja acudió ayer a El Hormiguero, con motivo del 40 aniversario de Mecano. Además. la vocalista del grupo pop de los 80 adelantó en exclusiva el que será su nuevo tema y videoclip, titulado “Hora y cuarto” que se estrenará este viernes y que ha contado con la colaboración de Alaska. El albu saldrá a la venta el próximo 2 de julio y este verano se retomará el Tour Volver que quedó aplazado el pasado año por la pandemia de la Covid-19.

“Hay un momento, cuando te ponen la vacuna, que te dicen que te sientes 15 minutos a ver si te pasa algo. Y es un momento en el que estás allí mirando a ver si a alguno le pasa algo”, contó Motó queriendo justificar el abrazo en el que se fundió con su invitada al inicio del programa. “En México, para evitar que te sugestiones, ponen música y todo el mundo se pone a bailar durante 15 o 20 minutos. Si pasado ese tiempo a nadie le ha pasado nada, es que está perfecto y se puede ir a casa”, ha asegurado la cantante, que ha subrayado que “México es un país que lleva la música en el ADN y para todo hay música”.

La colaboración entre Ana Torroja y Alaska en el tema ‘Hora y cuarto’ ha hecho que Motos le haya preguntado a Ana Torroja por su supuesta debilidad con Alaska y los Pegamoides. “No había ninguna rivalidad. Era una rivalidad impuesta. No estaba bien visto que un grupo que venía del underground y otro del que decían que éramos niños bien se llevaran bien. Y como muchas veces hemos contado Alaska y yo, eran los chicos los que no se llevaban tan bien y nosotras nos teníamos que ver en el cuarto de baño o detrás de una puerta a escondidas, como los amantes”, ha relatado. “Nos admiramos, nos queremos y tenemos muchas en común, más de las que la gente pueda imaginar. Somos, además, los dos amores de Mario Vaquerizo, ella es el real y yo soy el platónico”, afirmó.

Además Torroja abordó los problemas que le causó la fama. “Me convertí en agorafóbica, en realidad soy muy tímida y no me gustaba que la gente quisiera saber de mi vida. Perdí mi intimidad y casi me pierdo a mí misma”. Uno de los motivos que la llevó a residir en Estados Unidos, donde vive actualmente. “Por eso me fui a vivir a Nueva York. Creo que gestioné mal esta parte porque Mecano era mucho más grande que Nacho, Ana y Jose. No supe administrarlo. Es que cuando explotó fue muy potente y había mucha presión. Y además nunca había descanso” aseguró.