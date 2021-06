La Infanta Elena vuelve POR SORPRESA este martes a la agenda de Casa Real

La Infanta Elena regresa a la representación de la Institución por encargo del Rey Felipe y lo hace después de dos años de ausencia y sin percibir por ello retribución alguna de la Casa Real, ya que dejó de recibir emolumentos por gastos de representación en 2015. Han sido unos años en los que doña Elena ha desempeñado su trabajo en la fundación Mapfre, adaptándose como todos al teletrabajo, ha pasado sola el confinamiento en su piso de Madrid desde donde nos regalaba vídeos musicales y en este tiempo también ha participado en torneos de hípica, pero en ningún momento el Rey Felipe delegó en ella para que representase a la Institución. Sin embargo, estos últimos días, la Familia Real al completo tiene la agenda a tope e incluso con los refuerzos, que siempre se agradecen, de la Infanta Elena y la Reina Sofía.

El último viernes la reina emérita inauguraba el 67 Festival de teatro clásico en el Teatro Romano de Mérida, y el próximo martes, la Infanta Elena, que desde 2019 no representa a la Institución, entrega en el palacio de El Pardo, los XXX premios del Concurso Escolar de Pintura Infantil y Juvenil de Patrimonio Nacional. La hermana mayor del rey Felipe se encontrará con los jóvenes de Educación Primaria y ESO premiados, juntos escucharán un concierto en el patio central del palacio, recorrerá una galería con las obras expuestas y les entregará sus premios. Entre el jurado que ha valorado los 1.878 dibujos recibidos, se encuentra el pintor Hernán Cortés , retratista de los reyes Juan Carlos y Felipe. Esa emoción de recibir un premio Elena la conoce bien porque el primer dinero que se ganó en su vida fueron 25.000 pesetas por una accésit de un concurso de fotografía al que se presentó con el seudónimo de Anele, su nombre al revés. Ante la sorpresa del «regreso» de la Infanta Elena a la representación de la Institución, en la Casa Real no le dan más importancia que la de ser un hecho puntual repetitivo: «Es un acto que ha hecho y ha estado en la agenda de la Casa en los años anteriores. El pasado, el 2020, no pudo celebrarse por la pandemia. No hay nada nuevo. En las normas que aprobó el Rey ya se decía que podía encargar a quienes son familia del Rey, no familia real, actos en su representación y que evidentemente, no tendrían retribución. O sea, nada que no haya hecho la Infanta Elena en años anteriores». La última vez que vimos a la hermana mayor del Rey representando a la Institución fue en 2019 en la misma entrega de premios infantiles. Sobre las retribuciones, el último año que la Infanta Elena recibió dinero por ese concepto fue en el ejercicio 2014. Entonces, la cuantía máxima asignada a la hermana mayor del Rey, para atender «sus gastos de representación, asciende a 25.000 euros». En el presupuesto de 2015, con Felipe VI, la Infanta Elena salió de las retribuciones. En aquel año de 2014, el rey Felipe tuvo un sueldo de 234.204, doña Letizia de 128.808, don Juan Carlos de 187.356 y Doña Sofia de 105.396. Ahora en 2021, el Rey Juan Carlos ya no recibe nada, la Reina Sofia 114.240, la Reina Letizia 139.610 y don Felipe 253.850 euros.Y mientras doña Elena está en el Pardo el martes en la entrega de premios, don Felipe presidirá en la Catedral de Burgos la inauguración de la exposición «Lux» de la Fundación «Las Edades del Hombre». Y será el jueves cuando veremos al resto de la familia real en el palacio Albéniz de Barcelona. Allí los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía se encontraran con los premiados de la Fundación princesa de Girona.