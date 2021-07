Diana de Gales REÚNE de nuevo a los príncipes William y Harry

Egos Celebrities

La expectación es máxima. Todos quieren ver reunidos de nuevo a los príncipes William y Harry, dos hermanos que crecieron juntos y a los que la adversidad unió con fuerza. Los hijos de Carlos y Lady Di viven separados, física y emocionalmente, pero hoy puede que se estrechen sus lazos al compartir los mismos recuerdos y emociones en el acto de homenaje que se ha preparado en honor de Diana de Gales, que en esta fecha habría cumplido 60 años si la fatalidad del destino no lo hubiese impedido. La princesa falleció trágicamente el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en el Puente del Alma, en París. Un día que marcó la infancia de sus hijos, William y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, respectivamente. La inauguración oficial de la estatua encargada por el duque de Cambridge y el de Sussex hace cuatro años tendrá lugar en Sunken Garden, en el palacio de Kensington, donde residía Lady Di y actual hogar del príncipe William y su familia.

Las restricciones sanitarias han modificado el número de asistentes al acto, que ha quedado reducido exclusivamente a los dos hijos del príncipe de Gales, la familia Spencer y el escultor Ian Rank-Broadley, autor de la estatua. Según personas cercanas a la familia real británica, Carlos ha justificado su ausencia por «el dolor y la tristeza» que le produciría el recuerdo de Diana, y Meghan Markle, por estar aún de baja por maternidad de su segunda hija, Lilibet Diana, nacida hace tres semanas. Según la Prensa inglesa, Kate Middleton y sus tres hijos, George, Charlotte y Louise, harán una visita privada a la obra horas antes de su inauguración oficial. El acto tiene especial relevancia, ya que se trata de la primera vez que William y Harry se reúnen desde el pasado 17 de abril, con motivo del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, en Windsor. «A menos que uno de ellos pida perdón, y creo que probablemente tendría que ser Harry, no creo que la relación mejore de momento», afirmado Penny Junor, autora de varias biografías sobre la familia de la reina Isabel II.

Lady Diana Spencer

Cinco días confinado

El distanciamiento entre los hermanos comenzó en marzo del año 2019, cuando William supuestamente echó a Harry y Meghan Markle del Palacio de Kensington por el acoso al personal. Las revelaciones posteriores que los Sussex hicieron en la incendiaria entrevista que concedieron a Oprah Winfrey, acusando a la familia real de racismo y afirmando que fueron abandonados cuando la duquesa de Sussex tenía tendencias suicidas y estaba embarazada de seis meses, les distanció aún más. Por otro lado, y según Robert Lacey, autor de «Battle of Brothers», «Harry es el único que puede estar dispuesto a admitir errores y el arrepentimiento por su comportamiento durante los últimos dos años». Pero afirma que, aun así, puede no verse correspondido por William y Kate, quienes siguen teniendo dudas sobre las verdaderas intenciones de Harry y la ex actriz Meghan Markle.

Harry llegó al Reino Unido el pasado viernes y se aloja en Frogmore Cottage, donde ha permanecido aislado cinco días como medida preventiva contra la Covid-19. Anoche, una vez terminado el confinamiento, participó en un evento de caridad como «invitado sorpresa» de los Premios Diana. Mientras, los duques de Cambridge acudían al estadio de Wembley para presenciar el partido de la Eurocopa que enfrentaba a Inglaterra con Alemania, y que acabó con la victoria de los primeros.

La Prensa local asegura además que se producirá también una «reunión privada» entre los hermanos después de la ceremonia. Los expertos reales afirman que lo ideal sería que la tensión entre el duque de Cambridge y el de Sussex no acabe siendo la auténtica protagonista de un emotivo evento en el que ellos deberían limitarse a ser simplemente los «actores secundarios».