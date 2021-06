William y Harry podrían montar un ESPECTÁCULO en el homenaje a Lady Di

Mañana Diana de Gales cumpliría 60 años. Por ese motivo los ojos estarán pendientes en sus hijos, los príncipes William y Harry que vuelven a reunirse para inaugurar una estatua en los jardines de Kensington en homenaje a la princesa.

Harry de Inglaterra, que vive en Montecito, California, desde su salida de la familia real, ha viajado solo a Reino Unido, no solo por las restricciones sanitarias sino porque su esposa, la ex actriz Meghan Markle, acaba de dar a luz a su segunda hija, Lili. “Creo que es muy triste que esta estatua, que fue un proyecto para celebrar juntos el recuerdo de su madre, a la que ambos adoran y echan de menos, quede en segundo plano y se esté convirtiendo en cambio en un evento para analizar la relación que hay entre los hermanos”, destaca Penny Junor, la escritora especializada en biografías de los miembros de la familia real británica.

Ayer Harry acudía a la entrega del Premio Diana, la única organización benéfica creada en memoria de la princesa de Gales y que se centra en los jóvenes y el cambio. Su discurso, en el que dijo que su madre estaría orgullosa de los ganadores, se hizo por video por la medidas sanitarias. El príncipe Guillermo, por su parte, acudía junto a Kate Middleton y el príncipe George al estadio de Wembley para ver el partido entre la selección inglesa y la alemana, que terminó con victoria para la primera.

Los duques de Cambridge y el príncipe George en el estadio de Wembley. 29/06/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN

La última vez que William y Harry estuvieron juntos, fue con motivo del funeral por el fallecimiento de su abuerlo, el príncipe Felipe de Edimburgo. “A menos que uno de ellos vaya a pedir perdón, y creo que probablemente tenga que ser Harry, no veo que esta relación se arregle por el momento”, añade la biógrafa.

Hubo un tiempo en el que los dos hermanos estuvieron muy unidos por el dolor de la pérdida de su madre, fallecida a los 36 años en un trágico accidente de coche en París, en 1997. William tenía 15 años y Harry 12. Pero tras la boda del menor de los hijos del príncipe Carlos y Lady Di, en 2018 con Meghan Markle, las relaciones entre ellos se han agrietado tanto que apenas se hablan.

“Espero que puedan sentarse juntos y Harry reconozca que lo que ha dicho sobre su familia ha provocado una enorme herida en su relación de hermanos. Creo que va a ser muy incómodo para estos chicos, creo que montarán un espectáculo porque habrá cámaras y ninguno de los dos es muy bueno ocultando sus emociones”, añade Junor.

La inauguración de la estatua mañana en el jardín del Palacio de Kensington, donde vivía Diana y que ahora es el hogar de los duques de Cambridge, será un evento pequeño al que tan solo asistirán los príncipes, la familia cercana de Diana y el escultor Ian Rank-Broadley. El Daily Telegraph ya informó de que William llevaría a su esposa Kate y a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, a ver la estatua en privado antes de su inauguración oficial, ya que no estarán presentes ese día. “Sospecho que la presencia de Kate facilitaría mucho las cosas, porque es alguien con quien se puede hablar. Espero que el hecho de que no vayan Meghan y Kate, de que estén solo ellos dos y que el espíritu de su madre , que pasó mucho tiempo en ese jardín, pueda unirlos. Espero que pueda empezar a sanar su herida. Que estos chicos, que estaban tan unidos, vayan ahora en direcciones completamente diferentes y no se hablen es una tragedia”.