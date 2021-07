Rocío Flores, tajante, ‘elimina’ a Fidel Albiac y deja claro su amor por Olga Moreno

Rocío Flores manifiesta más que nunca en estos últimos días su amor y cariño hacia la mujer de su padre, Olga Moreno. La concursante de ‘Supervivientes 2021′ está nominada y quedan apenas unas horas para conocer si será o no la expulsada definitiva de la noche de este jueves. Ella, junto al resto de la familia, es una de las que más activas se muestra en redes sociales a la hora de apoyar a Olga a través de mensajes de apoyo y de difusión de las líneas de recarga en las votaciones con el fin de que esta pueda continuar en Honduras.

Rocío Flores en 'El programa del Verano'

En la mañana de este jueves, durante la crónica social de ‘El Programa del Verano’ y tras el debut de Rocío Carrasco con su sección en ‘Sálvame’, Joaquín Prat se dirigió a Rocío Flores asegurando que el relato y las vivencias que ha contado Carrasco son muy diferentes a las que narra Olga en ‘Supervivientes’: “Si Olga piensa que por otra persona no se pide ese encuentro, me da la sensación que tú no tienes la misma impresión porque siempre has pedido ese encuentro sabiendo que esa persona sigue en la vida de tu madre”.

La respuesta por parte de la hija de Antonio David ha sido tajante: “Siempre he sido muy clara cuando he hablado y creo que se me ha entendido perfectamente”. Alessandro Lequio le comentó a la joven que “desde el punto de vista formal, para tu hermano y para ti, debería ser lo mismo Olga que Fidel”. Rocío Flores, sin pensárselo dos veces, ha asegurado que “ni punto de comparación”. Una respuesta que no sorprende dada la inexistente relación entre la colaboradora y Fidel Albiac, y dado sus 21 últimos años al lado de Olga Moreno, quien ha cuidado tanto de ella como de su hermano como si fueran sus propios hijos, aunque no lo sean.