¿Quién es Belén Rodríguez y por qué defiende a Rocío Carrasco?

Egos TV

Guerrera

La veterana tertuliana empezó su carrera televisiva, como su amiga Rociíto en el programa ‘Día a Día’ de Maria Teresa Campos. Durante 20 años ha estado vinculada a Telecinco como experta en “realities” y ha participado como concursante en ‘Mira quién salta’ o ‘Sálvame Okupa’.

Belen Rodríguez ha resurgido de su último retiro catódico después de casi dos décadas trabajando en los programas de Telecinco, a la estela de la polémica docuserie que ha protagonizado la hija de Rocío Jurado. Pero la veterana periodista es mucho más que la fiel escudera de Rocío Carrasco en su cruzada contra Antonio David Flores.

Belén Rodríguez y Rocío Carrasco en una imagen de archivo

Con una amplia trayectoria como polemista, ha trabajado en los programas de máxima audiencia en Mediaset y Antena 3, y, además, cabe destacar que pertenece a una conocida familia de periodistas. La muerte de su padre, cuando ella y su hermano eran pequeños, espoleó la carrera de su madre, Chari Gómez Miranda, que se hizo famosa con el personaje de “Doña Adelaida” en Radio Nacional y en Televisión Española, trabajando con Jesús Hermida y la matriarca de las Campos.

Belén y Pedro no dudaron en seguir los pasos de sus padres en el mundo de la comunicación. Así, la mayor, Belén, comenzó a trabajar delante de las cámaras en 1998, cuando Maria Teresa fichó por Telecinco y se llevó con ella a Doña Adelaida que pasaría a llamarse televisivamente “Doña Chari”.

Madre e hija compartieron plató con la presentadora y su elenco de colaboradores, al que se incorporó, un año después, Rocío Carrasco, en pleno proceso de separación de Antonio David Flores. Si alguien vivió en primera persona la complicada ruptura del joven matrimonio, además de las Campos, fue Belén, que se convirtió en el paño de lágrimas de Rociíto.

Hija de la famosa “Doña Chari” y hermana del director general de Cuarzo, la productora de Ana Rosa Quintana

Belén Rodríguez y su madre ya fallecida, Chari Gómez

Y sí madre e hija triunfaban en los platós de Telecinco, su hermano Pedro, lo hacía como productor y director de formatos en productoras como Zeppelin o Cuarzo. Pedro Rodríguez, su hermano y alma gemela, la dirigió en El Debate de Gran Hermano, en el que triunfó como tertuliana desde su inicio, en 2004, hasta 2017, cuando fue retirado de la programación. Su sentido del entretenimiento y su vehemencia la convirtieron en la mejor defensora de las causas perdidas y de los concursantes más polémicos.

Pero, en 2009, Belén perdía a su madre, con ochenta años, y, apenas unos meses después, fallecía su hermano, a los 43. Entonces, Pedro ocupaba el cargo de director general de Cuarzo, la productora de Ana Rosa Quintana, empresa con la que también estuvo vinculada Belén, como colaboradora en el programa de las mañanas, desde 2005 a 2015, y como concursante en ‘Mira Quién Salta’, el célebre concurso de saltos de trampolín.

En los últimos años, desde 2015 al 2020, Belén Rodríguez ha trabajado de manera esporádica con la mayoría de los formatos de La Fábrica de la Tele: colaboradora de “Salvame Diario”, “Sálvame Deluxe”, también concursó en “Sálvame Okupa”.

Belén Ro reaparece públicamente vestida de luto en el 'Deluxe'

Pero, además de trabajar en Telecinco durante años, Belen Rodríguez cuenta con poderosos amigos en televisión. Ha trabajado con los más grandes: Maria Teresa Campos, Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Jesus Vázquez, Jordi González y Mercedes Mila. Con todos ellos ha forjado una gran amistad que ha perdurado en el tiempo. ¿La razón?. Su inquebrantable lealtad y su discreción, dos de las cualidades que destacan sus amigos.

Íntima de Rocío Carrasco a quien conoció, trabajando con Maria Teresa Campos en el año 1999

Belén Rodríguez y Rocío Carrasco en 'Día a Día' de Telecinco

Íntima amiga de Rocío Carrasco desde finales de los años 90, cuando ambas comenzaron a trabajar junto a Maria Teresa Campos en el programa “Día a Día”, la periodista ha demostrado su lealtad a la hija de la Jurado. Poco dada a morderse la lengua, la periodista no dudó en guardar los secretos de la Carrasco incluso en sonados enfrentamientos con Antonio David o los que entonces le defendían como Mila Ximénez o Belén Esteban.

Así, no es de extrañar que Belén Ro haya vivido como propio el éxito de “Rocío, contar la verdad para seguir viva” y haya disfrutado viendo la caída a los infiernos de Antonio David. Con el ex marido de Carrasco ha protagonizado innumerables enfrentamientos en algunos de los programas en los que han coincidido como “Enemigos íntimos” y “Sálvame”, programa en el que dejó de colaborar en 2019, cuando La Fábrica de la Tele, decidió contratar como tertuliano fijo al ex guardia civil, al ser sobreseída la denuncia interpuesta por Rocío Carrasco contra él por maltrato psicológico.

Belén Ro decidió abandonar ‘Sálvame’ y supo esperar su momento. Seguramente, ella fue una de las pocas personas que, junto a las Campos, supieron de boca de Rocío Carrasco que se preparaba un documental que acabaría con la carrera televisiva de Antonio David Flores. Así, tras la emisión de la docuserie, Belén Ro ha regresado por todo a lo alto a la televisión.

Belén Rodríguez y Antonio David

La periodista ha incrementado sus apariciones en el Deluxe, donde tiene una silla no sólo como comentarista del reality sino ‚también, por ser una de las voces más autorizadas para debatir en torno a la polémica Carrasco-Flores. También y coincidiendo con la participación en ‘Supervivientes’ de Olga Moreno, se ha estrenado como polemista del formato. Sin embargo, tras varios enfrentamientos con Rocío Flores, motivados por sus duras críticas a la mujer de su padre, Bulldog ha prescindido de su presencia en el espacio.