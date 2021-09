Una amiga de Olga Moreno habla claro sobre su supuesta ‘rajada’ de Rocío Carrasco

Egos TV

Telecinco

La famosa conversación entre Olga Moreno, Lara Sajen y unas amigas en un chiringuito de Torremolinos sigue generando polémica. El programa ‘Viva la vida’ siguió muy de cerca los movimientos de la mujer de Antonio David y se llegó a asegurar que Olga “había puesto verde a Rocío Carrasco y a su amiga Marta López” en esa charla distendida entre amigas, llegando hasta el punto de tachar a esta última de “falsa”.

Marta López y Olga Moreno FOTO: Gtres

Olga Moreno, quien se encuentra desde hace meses desaparecida del foco mediático y totalmente volcada en su negocio de ropa, no se ha querido pronunciar públicamente sobre todo esto. Pero quién sí lo ha hecho durante la mañana de este lunes ha sido su amiga Evelyn, quien estaba presente en la famosa conversación: “Olga se encuentra un poco en shock, y desde que ha salido no ha querido ver nada del documental. Lo único que ha podido decir es que se sorprende porque dice que no entiende a Rocío Carrasco”, ha afirmado esta mujer en ‘El programa de Ana Rosa’.

Minutos más tarde, Marta López aseguraba en ‘Ya es Mediodía que “Olga no ha rajado de Rocío Carrasco, aunque sí haya podido hacer algún comentario”. Según la colaboradora, ambas siguen manteniendo esa bonita relación de amistad que surgió en ‘Supervivientes 2021′. “Una nunca está preparada para escuchar que una amiga habla de ti. No me he molestado en llamar a Olga porque de momento nuestra amistad está a prueba de bombas… No me va a traicionar en la vida y yo a ella tampoco”, confesó la ex gran hermana hace unas semanas asegurando que “nunca va a criticar a Olga ni tampoco traicionarla”.