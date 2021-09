Olga Moreno vuelve a la carga con este mensaje a todos sus enemigos

Gente

Rompe su silencio

Desde que regresó de ‘Supervivientes’ y aceptó ser entrevistada en ‘Ahora Olga’, la esposa de Antonio David no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre ninguna de las polémicas que la rodean a ella y a su familia a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco. La andaluza se ha mantenido en un discreto segundo plano y ha estado muy centrada en dirigir su negocio, una tienda de ropa en Málaga. Sin embargo, por fin Olga Moreno se ha decidido a dar un paso al frente y ha compartido un mensaje dirigido a sus detractores y a todos los que no la creen.

“No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe”, ha compartido Olga Moreno en su cuenta oficial de Instagram. Unas palabras que parecen claramente dirigidas a todos sus detractores y a aquellos que la acusan de “cómplice” del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores habría ejercido sobre Rocío Carrasco, tal y como ella misma relató en su serie documental.

En su entrevista tras ‘Supervivientes’, Olga Moreno negó todas y cada una de las palabras de Rocío Carrasco, abriendo de nuevo un viejo debate que todavía hoy parece lejos de acabar. Además, con la inminente llegada de la segunda parte de la serie documental, ‘En el nombre de Rocío’, las desavenencias familiares seguirán estando en boca de todos y acaparando titulares en la prensa del corazón, dirigiendo una vez más el foco mediático a todos sus protagonistas.