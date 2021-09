Egos TV

Comunicado: Kiko Rivera NO asistirá a la boda de Anabel Pantoja y ella se plantea cancelarlo todo

La muerte de Ana Martín Villegas, matriarca del clan Pantoja, ha supuesto un huracán de movimientos entre la mediática familia. Cuando esta noticia salía a la luz en la mañana de este miércoles, Kiko Rivera, Irene Rosales, Isa P y Anabel Pantoja ya se encontraban en ‘La Graciosa’ para ultimar los preparativos de cara a la boda de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Si bien es cierto que en un primer momento la protagonista había decidido cancelar la ceremonia tras la muerte de doña Ana, la revista ‘Diez Minutos’ confirmaba que finalmente sus planes continuarían adelante. Tanto es así que este jueves se ha podido ver a Belén Esteban llegando al aeropuerto de la isla canaria.

Hace tan solo unos minutos Kiko Hernández ha desvelado en ‘Sálvame’ que Kiko Rivera, quien en estos momentos se encuentra en Cádiz, le ha comunicado a su prima por teléfono que no irá a su boda porque “no para de llorar” y no se encuentra en condiciones de celebrar nada. Una decisión que no habría sentado nada bien a Anabel, que le habría suplicado de todas las formas posibles que, por favor, acudiese al que será uno de los días más importantes de su vida: “Anabel le ha rogado que fuese, que tenía una exclusiva y todo preparado”, según apunta el colaborador. Una exclusiva con la revista ‘¡Hola!’ en la que la presencia de Kiko Rivera e Irene Rosales podrían revalorizar su caché.