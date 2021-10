El otro drama de la boda de Anabel Pantoja

Egos TV

Lágrimas

Las imágenes de Alma Cortés, la hija de Raquel Bollo, en el suelo y siendo consolada por su novio, al día siguiente de la boda de su prima Anabel en La Graciosa, fueron eclipsadas por la tragedia que viven los Pantoja. Aún así, no se evitó que salieran a la luz las imágenes de Alma Bollo, tirada en el suelo en una callejuela mal iluminada de la isla, al día siguiente de la boda.

Era la reacción de la discreta influencer a la filtración a los medios del noviazgo entre su ex, Juanjo y Aguasantas, la ex de su hermano. lloraba y gesticulaba, consolada por su actual pareja. Lo que parecía una pelea de enamorados a los ojos de los paparazzis que grababan la escena en plena noche y a distancia, ocultaba mucho más: una especie de maldición gitana.

Pocas horas antes de la triste escena, Raquel Bollo y su hija hacían frente a las preguntas sobre la recién descubierta relación sentimental entre Juan José, el ex de Alma y padre de la nieta de Raquel, y Aguasantas Vilches, la ex de su hijo Manuel, con la que protagonizó un durísimo enfrentamiento en televisión. La joven, que concurso en GHVIP 4 tras la ruptura con Manuel, nunca perdonó a su “suegra” como se entrometió en su relación y le lanzó una advertencia que ahora se ha hecho realidad : “¡Todo el daño que me estás provocando lo acabarás sufriendo tú!. Por las buenas soy muy buena, pero por las malas soy una bicha”.

Unas palabras que recuerdan mucho a las que le dicen que le espetó Lola Flores a Isabel Pantoja cuando madre e hija descubrieron que la sevillana mantenía una relación con Paquirri, hasta entonces novio secreto de Lolita Flores. Pero sea maldición gitana o sea el karma, lo mismo da que da lo mismo, lo cierto es que, al igual que Isabel nunca fue feliz con ningún hombre después del torero, ahora son las Bollos las que lloran por la reaparición de Aguasantas en sus vidas.

Aguasantas es la nueva novia del padre de la nieta de Raquel Bollo

No es de extrañar que la noticia haya caído como un jarro de agua fría en la familia Cortés Bollo. Pero si mal le ha sentado a Raquel Bollo que un redactor del programa que presenta María Patiño le haya hecho partícipe de la existencia de unas fotografías de Juan José y Aguasantas muy acaramelados, a su hija la nueva historia de amor de su ex le ha llegado al alma.

Las reacciones de ambas son buena prueba de lo mal que les ha sentado pensar que la ex novia de Manuel Cortes vuelva a formar parte de la familia. Sin ir más lejos, Raquel ha llegado incluso a amenazar con tirar al agua al reportero, aunque después le ha pedido perdón. Más comedida, pero igualmente afectada, ha reaccionado Alma, a la que le han aguado el fin de semana. Y eso que, la guapísima hija de Chiqutete, hace casi dos años que rompió con el padre de su hija y tiene desde hace meses un nuevo amor.

Alma Cortés Bollo y su novio Juan José en la Feria de Abril Instagram

“Hace ya dos años que se ha separado allá cada uno con su vida (…) A mi hija no te voy a permitir que la molestes”- advertía de malas maneras la ex colaboradora de Sálvame a su compañero de Telecinco. Alma guardaba silencio y mantenía el tipo ante las cámaras, fiel a su promesa de no hablar de su vida privada en televisión y sólo rentabilizar su fama en las redes sociales, para derrumbarse poco después.

Fue ya por la noche cuando otra de las invitadas a la boda, Amor Romeira, le enseñó las imágenes a Alma. La hija de Raquel se mostró alterada al ver las fotografías y, dada la presencia de mucha gente que no conocía, decidió apartarse del lugar con su chico. Sentada en el suelo y con las manos cubriéndose el rostro, Alma no ocultó su decepción y su enfado con grandes aspavientos.

Raquel y Alma estaban al tanto de la relación

Al parecer, Aguasantas y Juan José llevarían juntos alrededor de tres meses, algo a lo que no eran ajenos ni Raquel Bollo ni sus hijos. Ambos se conocen desde los doce años ya que, además de ser de Jerez de la Frontera, localidad en la que ambos residen, Juan José es íntimo amigo de los hermanos de Aguasantas.

Aunque pueda parecer que esta relación no es más que vendetta de la que fuera “nuera” y empleada de la tienda de ropa de Raquel Bollo, estamos ante una auténtica historia de amor. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que siempre existió química entre Juan José y Aguasantas Vilches, antes incluso de que él conociera a la hija de Raquel Bollo, pero la atracción no fue nunca a más por respeto entre las familias. La amistad de Juanjo y uno de los hermanos Vilches, impidió que hubiera algo más entre ellos. De hecho, y aunque pudiera parecer lo contrario, la bella jerezana ha tratado de mantener en secreto su romance con el padre de la hija de Alma y ha declinado las ofertas que ha recibido para hablar de este incipiente amor.