Qué fue de Cristina Cárdenas, la ¿amiga? de Rocío Carrasco que quiso ‘cargarse’ a Antonio David

Desde que el pasado mes de marzo comenzase la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, primera parte del documental protagonizado por Rocío Carrasco, muchos han sido los ‘personajes secundarios’ que han entrado en acción en esta mediática historia.

Uno de ellos fue sin duda Cristina Cárdenas, una nombre que hasta hace bien poco era totalmente desconocido para el gran público. Esta mujer compartió muchas de las vivencias de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cuando estos estaban juntos y vivían en Argentona. De hecho, estos vivieron un tiempo en la casa de Cárdenas y su marido, cuando este último ejercía como Guardia Civil.

Fue la propia Rocío Carrasco la que puso a su amiga sobre el foco mediático tras contar la traición de su amiga cuando esta vendió a una revista su embarazo. Ahí es cuando la amistad entre ambas llega a su fin. Eso según la hija de Rocío Jurado, porque la versión de la protagonista es que la culpa de todo aquello la tuvo Antonio David.

Cristina Cárdenas aprovechó el tirón mediático y decidió conceder una entrevista para la revista ‘Lecturas’, donde corroboró las palabras de Rociíto, asegurando que ella misma había presenciado algunos episodios de la supuesta violencia que Antonio David habría ejercido con la que entonces era su pareja. De hecho, llegó a asegurar que tenía en su poder unas comprometedoras cintas que lo probarían, pero hasta el momento no existe ningún rastro público de las mismas.

Semanas después, Cárdenas continuó su ronda mediática y acudió al plató de ‘Viva la vida’ para contar todo lo que, según ella, presenció hace veinte años: “Si me pongo a recordar, no puedo evitar recordar la cara de él, no se me olvida, mordiéndose la lengua y pegando…”, confesó. Minutos después España quedaba sin aliento tras presenciar uno de los momentos más surrealistas de la televisión en los últimos tiempos. La protagonista comenzó a cantar una canción de una película, cuyo protagonista era Freddy Kruegger, y, mirando a cámara, pronunció las siguientes palabras: “Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, toma el crucifijo. Siete, ocho, nunca más dormirás”.

A raíz de aquel inolvidable momento, fueron muchos los que dejaron de creer en la veracidad que su testimonio pudiese tener, ya que consideraron que se estaba tomando a risa un tema tan delicado como lo es todo lo que vivió Rocío Carrasco.